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День Победы - 2019

"Диктант Победы" написали школьники во Вьетнаме

Участникам диктанта предстояло ответить на 20 вопросов

ХАНОЙ, 7 мая. /ТАСС/. Вьетнам присоединился к всероссийскому историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны. Как сообщили ТАСС в представительстве Россотрудничества в стране, "Диктант Победы" во вторник на площадке Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Ханое написали учащиеся средней школы при посольстве РФ во Вьетнаме, а также все желающие.

Участникам диктанта предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов, посвященных истории Великой Отечественной войны. Цель мероприятия - привлечение широкой общественности к изучению истории войны, повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, отметили в представительстве федерального агентства.

Вьетнам стал одной из 23 зарубежных стран, где в этом году при поддержке Россотрудничества проходит "Диктант Победы". Сама эта акция, приуроченная к годовщине Победы, проводится впервые и в России.

Организаторами мероприятия выступили Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".

Теги
РоссияВьетнам"Единая Россия"День Победы - 2019
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