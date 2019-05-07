Пострадавшая в катастрофе в Шереметьево гражданка Украины находится в тяжелом состоянии

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Гражданка Украины, которая пострадала в результате катастрофы российского самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, находится в больнице Москвы в тяжелом состоянии. Об этом во вторник сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Среди пострадавших - гражданка Украины, госпитализирована в институт Склифосовского, состояние - тяжелое", - сообщил он агентству "Укринформ".

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в московский аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.