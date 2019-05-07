Врио губернатора согласился обсудить предложение по созданию в Мурманске проспекта Победы

МУРМАНСК, 7 мая. /ТАСС/. Власти Мурманской области рассмотрят предложение ветеранов Великой Отечественной войны по созданию в Мурманске проспекта Победы к 75-летней годовщине, которая будет праздноваться в 2020 году. Об этом сообщил во вторник временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис на встрече с ветеранами.

"Обязательно обсудим такой вопрос. Вопрос переименования всегда щепетильный, но мы обязательно подумаем, как это можно сделать. Проспект Победы - это символично на 75-летие", - сказал Чибис.

На встрече ветераны предложили создать в городе проспект Победы путем разделения ныне существующего проспекта Ленина в центре города на две части - одна из них продолжит носить старое имя, а вторая будет называться проспектом Победы. Они также предложили создать на месте площади Пяти Углов в центре Мурманска Парк Победы.

"Маленький поселок Ревда [в Мурманской области] имеет улицу Победы. Город-герой Мурманск не имеет ни улицы Победы, ни проспекта Победы", - сказал на встрече представитель совета ветеранов города.

Он также отметил, что на проспекте Победы в городе предлагается проводить шествия "Бессмертного полка", военные парады и другие мероприятия.

Мурманск в годы Великой Отечественной войны имел стратегическое значение из-за своей близости к Северному морю. Город неоднократно подвергался бомбардировкам, в результате которых было разрушено около 75% построек. В результате боев за Мурманск погибли тысячи советских воинов. За участие в боях в Мурманской области в годы войны была учреждена медаль "За оборону Советского Заполярья", в 1985 году Мурманску было присвоено звание города-героя.