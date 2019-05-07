Ростовский ветеран получил орден Красного Знамени за подвиг, совершенный 75 лет назад

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Высторопец, проживающий в городе Сальске Ростовской области, получил из рук командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) Александра Дворникова орден Красного Знамени за подвиг, который совершил 75 лет назад в Крыму, сообщает пресс-служба округа.

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"Генерал-полковник Александр Дворников в торжественной обстановке вручил государственную награду - орден Красного Знамени 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны Николаю Высторопцу за подвиг, совершенный 75 лет назад в районе Турецкого вала в Крыму", - говорится в сообщении.

В годы войны Высторопец был пулеметчиком, во время штурма Турецкого вала в 1943 году он "уничтожил в общей сложности более полусотни гитлеровцев и два пулемета противника". Его представили к награде, но затем он был ранен и переведен в госпиталь, откуда его комиссовали в Пролетарский район Ростовской области.

Как отметил в ходе торжественной церемонии Дворников, награда нашла своего героя благодаря специальной комиссии, в которую вошли сотрудники военного комиссариата Сальского, Песчанокопского и Егорлыкского районов. Именно они обнаружили в архиве Минобороны отсутствие отметки о вручении ордена.

Крымская освободительная операция вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью стало освобождение Крымского полуострова, важного стратегического плацдарма на черноморском театре военных действий. Советские войска за 35 суток взломали укрепления в Крыму и очистили от противника почти весь полуостров, потеряв более 17 тыс. человек убитыми, порядка 67 тыс. человек были ранены. Потери немецкой армии только на суше составили 100 тыс. человек, в том числе свыше 60 тыс. человек пленными.