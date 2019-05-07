Бастрыкин повысил стипендии кадетам и учащимся академий СК

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин своими приказами повысил стипендии кадетам СК и учащимся Московской и Санкт-Петербургской академий ведомства. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

Как отметили в СК, на одной из встреч учащиеся ведомственных образовательных организаций поделились с Бастрыкиным проблемами материального обеспечения.

"Вопрос был проработан, и приказами председателя Следственного комитета для обучающихся кадетских корпусов установлены ежемесячные стипендии в размере трех тысяч рублей, а для обучающихся высших учебных заведений Следственного комитета - в размере 16 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе СК. Выплата стипендий будет осуществляться за счет уже имеющихся средств Следственного комитета России и не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

В системе СК России действуют два кадетских корпуса, а в 18 общеобразовательных учреждениях в разных городах есть кадетские классы. С 2010 года работает Московская академия СК России, а с 2016 года - академия в Санкт-Петербурге. Идет работа по созданию еще пяти филиалов академий - в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

Встречаясь с кадетами и студентами академий СК России, Александр Бастрыкин постоянно подчеркивает необходимость осознанного выбора профессии следователя и криминалиста. Программы в образовательных учреждениях СК построены таким образом, чтобы обучающиеся уже со школьной и студенческой скамьи могли иметь реальное представление о службе в ведомстве и сразу же после окончания вуза были готовы приступить к следственной работе без какой-либо дополнительной адаптации или переобучения.