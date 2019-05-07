Акция "Диктант Победы" прошла по всей России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Акция "Диктант Победы" прошла во вторник по всей России. Более 1200 площадок по стране приняли желающих проверить свои познания в истории Великой Отечественной войны. Корреспонденты ТАСС пообщались с участниками и выяснили, где диктант проходил на местах сражений, почему в Краснодарском крае пришлось увеличить число площадок, а также почему сами ветераны сочли необходимым принять участие в акции.

На местах сражений

Во вторник "Диктант Победы" прошел в историко-мемориальном музее Курской битвы в поселке Поныри, где с 5 по 11 июля 1943 года в ходе Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои и оборона станции, защищающей выход к железной дороге Орел - Курск. Прежде, чем приступить к заданиям диктанта старшеклассники, ветераны труда, труженики тыла возложили цветы на мемориальном комплексе "Героям Северного фаса Курской дуги" и почтили память советских воинов минутой молчания.

"Изначально мы планировали написать диктант в маленьком зале музея, но участников гораздо больше - более 40 человек, и мы не вместились. Поэтому решено было провести диктант в молодежном центре, который тоже входит в наш комплекс", - отметила в беседе с ТАСС замглавы администрации Поныровского района Тамара Ломакина.

В Тульской области в написании "Диктанта Победы", по словам руководителя регионального отделения партии "Единая Россия" Николая Воробьева, приняло более 2 тыс. жителей, среди них участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Тулы Василий Мирошниченко.

"Я часто участвую во встречах с молодежью, и всегда говорю, что если бы Тула не устояла во время оборонительной операции в октябре-декабре 1941 года, то маловероятно, что устояла бы Москва, именно тогда сложились условия для перехода советских войск в контрнаступление. Это я к тому, что историю нужно знать, и вот такие акции, как "Диктант Победы", объединяют всех - от ветеранов до молодых ребят, наших правнуков по возрасту, а именно им предстоит воспитывать, предавать знания о войне будущим поколениям", - сказал ТАСС Мирошниченко.

Как уточнили в региональном отделении партии "Единая Россия", главная площадка волгоградского "Диктанта Победы" была развернута во вторник в музее-панораме "Сталинградская битва". Здесь с приветственным словом к собравшимся обратился ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы на Красной площади в Москве Михаил Васильевич Терещенко. Фронтовик подчеркнул важность для подрастающего поколения знания истории Сталинградской битвы и всех сражений Второй мировой войны и недопущению фальсификации исторической правды.

Всего в регионе для написания исторического теста было организовано 85 площадок. "Это 7% от общего количества и второй результат по стране, - отметил журналистам председатель регионального оргкомитета "Диктанта Победы" Сергей Булгаков. - Уверен, что каждый сегодня пришел на свою площадку с пониманием значения этой акции. "Диктант Победы" - это не просто тест, не только проверка знаний. Это - наше заверение ветеранам, труженикам тыла, детям Сталинграда в том, что мы знаем и помним, какой ценой досталась эта Великая Победа".

Акция для молодежи

Первыми "Диктант Победы" писали жители Дальнего Востока. В Хабаровском крае для этого было организовано семь площадок. Основной стал Военно-исторический музей Краснознаменного военного округа в городе воинской славы Хабаровске, там диктант писали более 60 человек. Участников акции проинструктировали и выдали бланки с 20 вопросами, касающимися ключевых событий Великой Отечественной войны, рассказала координатор акции, руководитель проекта "Историческая память" партии "Единая Россия", депутат Законодательной думы края Елена Ларионова.

"Музей, где собраны документы, фотографии, знамена, разные экспонаты, связанные с историей военного округа, стал основной площадкой не случайно, само место погружает в те годы. Здесь проходят все патриотические акции, направленные на сохранение исторической действительности, акция "Диктант Победы" проводилась с этой же целью", - сказала Ларионова. Она отметила, что жители края проявили большой интерес к акции, ожидалось, что участие в ней примут около 160 человек по всему краю, пришло более 500.

На Урале диктант писали на 77 площадках: 43 - в Челябинской области, 15 - на Ямале, семь - в Тюменской области, шесть - в Свердловской области, четыре - в Ханты-Мансийском автономном округе и 2 - в Курганской области.

В Екатеринбурге диктант решили написать около 800 человек, рассказали ТАСС организаторы. Одну из основных площадок акции "Россия моя история", собравшей порядка 80 человек, посетил герой Великой Отечественной войны 94-летний Николай Вдовин, под чьим командованием в свое время служил режиссер Григорий Чухрай. "Акция "Диктант Победы" - для молодежи. Надо, чтобы молодежь знала свою историю. Если она [молодежь] не будет знать, то и истории не будет. К сожалению, в школах очень мало знают историю", - сказал журналистам Вдовин.

Как отметил археограф отдела научно-справочного аппарата Государственного архива административных органов Свердловской области Илья Демаков, война для Урала, хоть там и не шли боевые действия, является важной страницей истории. "Более 700 тыс. человек ушло на фронт, большое количество людей трудилось в тылу, большая часть людей была эвакуирована на Урал, их принял город Свердловск. Наши земляки вели себя достойно, с гордостью приняли всех эвакуированных, разместили их у себя, напоили, накормили", - отметил он.

Рекордный по числу участников

Краснодарский край стал одним из трех регионов страны с рекордно большим количеством площадок. В пресс-службе регионального отделения "Единой России" ТАСС сообщили, что "Диктант Победы" писали на 254 площадках во всех муниципальных образованиях Краснодарского края, в нем приняли участие более 10 тыс. человек.

"Вначале планировалось провести "Диктант Победы" в Туапсе, Новороссийске, Сочи и Краснодаре, но так как у нас много городов-героев, городов воинской славы и воинской доблести, было заседание оргкомитета в Новороссийске, где приняли решение провести акцию во всех муниципалитетах Краснодарского края", - сказала пресс-секретарь Наталья Салова.

Центральной региональной площадкой стал Краснодар. В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали ветераны войны Григорий Михайлович Гительсон, Владимир Васильевич Гиевой, Виктор Адамович Солопанов.

Гительсона война застала, когда ему было 16 лет, он работал санитаром-почтальоном военного эвакуационного госпиталя Первой Польской армии, вторым днем рождения считает дату 24 апреля 1945, когда чуть не погиб в Берлине. Гиевой является участником войны с Японией, боевых действий в Корее, Вьетнаме, Кубе. Солопанов встретил войну в партизанском отряде под городом Бобруйском, после освобождения Беларуси воевал на Первом Белорусском фронте.

Диктант для городов-героев

В Санкт-Петербурге "Диктант Победы" состоялся на шести площадках, среди участников были учителя, старшеклассники и ветераны Великой Отечественной войны.

"Около 400 жителей Санкт-Петербурга во вторник приняли участие в акции "Единой России" "Диктант Победы", посвященной событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы. "Диктанты Победы" в Петербурге прошли на 6 площадках в общеобразовательных учреждениях, включая города Колпино, Кронштадт и Ломоносов", - сообщили журналистам в пресс-службе Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России".

Так, одна из площадок - школа №85 имеет историю, связанную с блокадой Ленинграда - выпускники 1941 года ушли на фронт почти сразу после выпускного бала. С 1 октября в здании на Певческом открылся 52-й эвакогоспиталь, преобразованный в 1942 году преобразованный в 263-й госпиталь.

В Севастополе "Диктант Победы" проходил в школах, Черноморском высшем военно-морском училище, Соединении ракетных кораблей и катеров Черноморского флота и в мемориальном комплексе на Сапун-горе - там, где в мае 1944 года произошло ключевое сражение при освобождении Севастополя от гитлеровской оккупации. Диктант писали прямо в здании филиала Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, между боевых наград советских офицеров, приборов с тех кораблей, что защищали Севастополь, исторических фотографий и документов.

В большом зале собрались севастопольские студенты, ребята из Юнармии, жители города. Кроме того, в Севастополе "Диктант Победы" писали участники автопробега Дербент - Севастополь, которые во вторник прибыли в город-герой.

"Я постарше, и у меня точно проблем [с ответом на вопросы] не было: мы проходили это по истории в школе, рядом с нами были живые ветераны, которые рассказывали про эти битвы, про подвиги героев войны. Но для молодежи очень интересные вопросы: я посматривал слева-справа и видел, что ребята задумывались. Один из вопросов был - по какому подвигу называется "грудью на амбразуру". Самый известный подвиг - Александра Матросова, который закрыл своим телом пулеметный дзот, но только в годы войны таких подвигов было более 340; в Крыму, например, пожертвовал собой наш земляк Саадул Мусаев", - рассказал ТАСС инициатор автопробега, замглавы города Хасавюрт Хайбулла Умаров.

Диктант в Поволжье

Жители Мордовии "Диктант Победы" писали на 80 площадках, в Саранске акция прошла в библиотеке имени Пушкина и Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 годов. "Мы диктант проводим впервые, но люди очень заинтересовались, всего порядка 400 человек приняли участие в Саранске, это и школьники, и студенты, и взрослые люди, многие говорили, что предварительно готовились [к диктанту] и ответили на все вопросы. Наши ветераны Великой Отечественной войны тоже спрашивали, но многих дети и внуки не отпустили, потому что боялись за них", - рассказал ТАСС директор Мемориального музея, координатор партийного проекта "Историческая память" Николай Кручинкин.

По его словам, в войне приняли участие 249 тыс. человек, почти каждый четвертый житель республики, 134 тыс. человек погибли на фронтах. "Как тыловой регион Мордовия давала фронту хлеб, на механическом заводе в Мордовии делали гранаты, приборы для артиллерии, вся республика работала на для нужд фронта. Здесь была сформирована в 1941 году 326-я стрелковая дивизия, несколько полков, в Саранске готовили летчиков для Балтийского и Северного флота, здесь они учились, а потом топили фашистские корабли", - рассказал Кручинкин.

К акции 7 мая присоединились и другие города регионов Приволжского федерального округа. В Кирове основной площадкой для участников диктанта стал Вятский государственный университет, в Перми - парк "Россия - моя история" и одна из городских школ, в Ульяновске диктант прошел на 12 площадках, а в Чувашской Республике были задействованы Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, Национальная библиотека и две новочебоксарские средние школы.

В Башкирии диктант писали жители семи городов, в Саратовской области акция прошла на 26 площадках - в школах Саратова, Энгельса, Балакова и других городов области, а также в историческом парке "Россия - моя история" и в музее боевой и трудовой славы, который находится в парке Победы на Соколовой горе в Саратове. В Пензенской области "Диктант Победы" писали на 30 площадках, в том числе на железнодорожном вокзале и площади Ленина в Пензе, а в Самарской области для проведения диктанта организовали 85 пунктов в вузах, техникумах, школах, музеях, библиотеках и домах культуры.

Об акции

Акция "Диктант Победы" прошла на 1327 площадках, большинство из которых расположены в регионах РФ, 46 - за рубежом. Зачастую площадками были местные вузы, так в Уфе писали в Башкирском государственном университете, в Великом Новгороде - в здании Новгородского университета, а в Пятигорске - в Северо-Кавказском институте РАНХиГС, в Новосибирске - в НГТУ, в Томске - в ТПГУ.

Местами проведения стали школы Чувашии, Перми, Саратова, Воронежа, Смоленске, Владимира и других городах. Также диктант написали жители Крыма, Калининградской области, республик Северо-Кавказского Федерального округа.

Итоги акции будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф в День России, 12 июня.