Сотни людей приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в израильском Ашдоде

АШДОД /Израиль/, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Около 600 человек приняли во вторник участие в шествии "Бессмертного полка" в городе Ашдод на юге Израиля, где еще два дня назад звучали сирены воздушной тревоги и разрывались запущенные из сектора Газа ракеты. Плечом к плечу в едином строю с участниками "Бессмертного полка" прошли десятки живущих в Ашдоде ветеранов и инвалидов войны, бывших узников концлагерей и гетто и блокадников Ленинграда, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Бессмертный полк" в Израиле

"22 города в этом году присоединяются в Израиле к акции "Бессмертный полк", несмотря на то, что еще позавчера (5 мая - прим, ТАСС) у нас из-за обстрелов все мероприятия были запрещены. Мы за один день собрали колонну "Бессмертного полка". Люди приходят, несмотря на то, что совсем недавно здесь звучали сирены", - рассказал ТАСС координатор акции в Израиле и житель Ашдода Натан Гринберг.

На территории еврейского государства "Бессмертный полк" впервые прошел 5 лет назад именно в Ашдоде. "В 2014 году мы вышли небольшой колонной в Ашдоде, а в 2019 выходят уже 22 города", - отметил Гринберг. "Израиль - это государство, которое, по моему мнению, является памятником советскому солдату. Если бы не победа над немецким фашизмом, не было бы Израиля", - подчеркнул он.

В этом году марши "Бессмертного полка" в Израиле только начинаются. Еще предстоит традиционно массовое шествие по улицам города Хайфа на севере страны 10 мая, а 14 мая все ветеранские организации еврейского государства соберутся в Иерусалиме на парад победителей. Кроме этого, колонны "Бессмертного полка" в этом году пройдут по улицам многих крупных израильских городов, включая Реховот, Нетанию, Петах-Тикву, Ришон ле-Цион, Бат-Ям, Ашкелон, и Тель-Авив. 3 мая шествие "Бессмертного полка" прошло уже в третий раз в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

День Победы в Израиле

"Бессмертный полк" шагает по улицам Израиля. Это - подрастающее поколение. Это - наша надежда. Молодежь знает о войне, молодежь изучает историю и знает о героизме еврейского народа во время Второй мировой войны, мы уверены, что они достойно продолжат наши дела", - сказал ТАСС президент израильского Союза воинов и партизан - инвалидов войны с нацистами Эфраим Паперный.

"Еще один год минул, уже 74-й год, с тех замечательных победных дней, когда мы разбили фашистскую Германию. Сегодня весь народ Израиля празднует 74-ю годовщину Победы над фашизмом", - продолжил Паперный.

26 июля 2017 года Кнессет (парламент Израиля) утвердил закон "Празднование Дня Победы над нацистской Германией". В соответствии с этим документом уже второй год День Победы отмечается в Израиле официально и на государственном уровне.

В армиях союзников воевали 1,5 млн евреев, из них треть - в Красной армии и партизанских отрядах на оккупированной территории СССР. 206 тысяч воинов- евреев погибли в боях, около 150 стали Героями Советского Союза. В Израиле сейчас насчитывается уже порядка 60 мемориальных мест, которые посвящены памяти о Второй мировой войне. Одно из главных - мемориал Победы Красной Армии над нацистской Германией в центре израильского города Нетания, где 5 мая состоялась с участием ветеранов, послов России и Казахстана, представителей дипкорпуса и городских властей торжественная церемония, посвященная 74-й годовщине Победы.

Ситуация на границе с Газой

В этом году программа празднования Дня Победы в Израиле оказалась под угрозой из-за начавшегося 4 мая рано утром и длившегося двое суток очередного раунда ракетных обстрелов городов территории еврейского государства радикалами из сектора Газа. Боевики из анклава запустили по израильской территории более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате погибли четверо израильтян, еще десятки получили ранения. 5 мая на улице Ашдода прямым попаданием запущенной из прибрежного палестинского анклава ракеты был убит мужчина.