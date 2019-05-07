Воздушную часть парада Победы в Мурманске из-за катастрофы в Шереметьево отменять не будут

МУРМАНСК, 7 мая. /ТАСС/. Парад Победы на 9 мая в Мурманске состоится в том формате, котором был запланирован изначально, - с участием авиации, сообщил журналистам во вторник временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

После катастрофы 5 мая в московском аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", в результате которой погиб 41 человек, в том числе 26 человек из Мурманской области, общественность в Мурманске требовала отменить "авиашоу" на параде 9 мая. Позднее областные власти пообещали рассмотреть этот вариант.

"Парад Победы - это память о том подвиге, который совершил весь советский народ. Еще более актуален этот парад на севере. Речь идет не об авиашоу, а о параде Победы. Программа парада Победы будет сохранена", - сказал он.

Чибис отметил, что обсудил сегодня этот вопрос на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, которые высказались за сохранение программы парада без изменений.