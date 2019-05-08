Детсад в поселении в ЕАО не может обеспечить воспитанников питанием из-за долгов

ТАСС, 8 мая. Детский сад в Теплоозерском городском поселении со среды стал принимать детей только для проведения занятий без питания из-за долгов, сообщили ТАСС в администрации поселения.

"Единственный детский сад поселения, который посещают около 200 детей, сегодня стал осуществлять только образовательную деятельность, питание воспитанникам не предоставляется", - сказал глава администрации Анатолий Скоробогатов.

По его словам, по возможности жители поселения оставили детей дома, часть привели с собой на работу, некоторым пришлось отвести детей в детсад. "Питание с собой в сад брать запрещено, людям придется отпрашиваться с работы, чтобы накормить детей дома и снова отвести в сад", - добавил Скоробогатов, уточнив, что родители исправно оплачивают квитанции за посещение детьми учреждения.

Как пояснили агентству в администрации Облученского района, в чьем ведении находится детский сад, учреждение перешло на такой режим работы из-за долгов за коммунальные услуги. "Задолженность составляет около 3 млн рублей, счета заблокированы, учреждение не может рассчитаться с поставщиками продукции", - сказал глава района Виктор Орел.

Он добавил, что похожая ситуация складывается и с другими учреждениями района, администрация сейчас оформляет кредит, чтобы отсрочить сбои в их работе, планируется также обратиться за помощью к правительству Еврейской АО. "У нас дотационный бюджет, он недофинансируется, проблема системная", - отметил Орел.

Как сообщается в среду на официальном сайте прокуратуры Еврейской автономной области (ЕАО), сотрудники надзорного ведомства проверили информацию о прекращении предоставления питания воспитанникам детского сада в Теплоозерском городском поселении. Главе администрации Облученского района было объявлено предостережение с требованием "незамедлительно принять меры к организации образовательной деятельности в соответствии с установленными нормами", начато административное производство. "По факту несвоевременного доведения до получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований решен вопрос о возбуждении административного производства по ст. 15.15.11 КоАП РФ в отношении главы администрации муниципального района", - отмечается сайте прокуратуры ЕАО.