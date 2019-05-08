Акция "Бессмертный полк" в третий раз прошла в столице Вьетнама

ХАНОЙ, 8 мая. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. человек приняли в среду участие в международной патриотической акции "Бессмертный полк", которая третий год подряд проводится накануне Дня Победы в столице Вьетнама. Организатором праздничных мероприятий выступили посольство России во Вьетнаме совместно с представительством Россотрудничества и Российским центром науки и культуры (РЦНК) в Ханое.

Команду на построение "Бессмертного полка" дал военный атташе России во Вьетнаме капитан 1 ранга Роман Бойцов. Под аккомпанемент оркестра почетного полка Министерства национальной обороны Вьетнама, исполнявшего марши военных лет, участники акции, среди которых, помимо россиян, были многочисленные вьетнамские граждане, а также представители бывших советских республик, с флагами и портретами своих родных, участвовавших в сражениях, колонной прошли по территории Императорской крепости Тханг Лонг в центральной части города.

Как отметил во вступительном слове посол России во Вьетнаме Константин Внуков, акция "Бессмертный полк" посвящена важнейшим событиям в истории обеих стран - Победе Советского Союза над фашизмом 9 мая 1945 года и окончанию борьбы Вьетнама за объединение страны 30 апреля 1975 года. "Акция "Бессмертный полк" призвана показать, что нынешнее поколение помнит и ценит подвиг своих отцов и матерей, дедушек и бабушек - тех самых "героев былых времен", которые сложили головы ради того, чтобы мы могли появиться на свет, провели лучшие годы жизни в тяготах и лишениях войны, голоде и холоде блокады, не покладая рук работая в тылу и в абсолютно нечеловеческих условиях выживая во вражеском плену", - сказал дипломат.

Он обратил особое внимание, что в строю "Бессмертного полка" плечом к плечу стоят потомки участников Великой Отечественной войны и войн Вьетнама за независимость. "У наших народов непростая история, и роднит нас, прежде всего, то, что, как бы ни был силен враг, нас никто и никогда не смог завоевать. Победы под Дьенбьенфу и Сталинградом, мужество жителей блокадного Ленинграда и защитников тропы Хо Ши Мина и другие подвиги навсегда запомнятся потомкам как примеры отваги, стойкости и беззаветной преданности Родине", - подчеркнул посол.

Участники встречи почтили минутой молчания память всех павших на полях сражений. Программу мероприятий продолжил праздничный концерт. В исполнении российских дипломатов, учащихся и учителей школы при посольстве РФ, российских студентов, а также учащихся местных школ и вузов, изучающих русский язык, прозвучали известные российские военные песни, в том числе "День Победы", "Прощание славянки", "Вечер на рейде" и "Вечный огонь" из кинофильма "Офицеры".

Всем гостям праздника была вручена Георгиевская лента - один из главных символов Победы и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и павшим героям, отдавшим свои жизни во имя спасения человечества от коричневой чумы.