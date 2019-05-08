Для комплекса "Дорога памяти" обработали более 350 тыс. карточек воронежских фронтовиков

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Свыше 350 тыс. личных карточек и фотографий фронтовиков Воронежской области обработаны для создаваемого в подмосковном парке "Патриот" историко-мемориального комплекса "Дорога памяти". Об этом сообщили в среду в Министерстве обороны РФ.

"На данный момент обработано более 350 тыс. личных карточек и фотографий фронтовиков Воронежской области для создания историко-мемориального комплекса "Дорога памяти", - говорится в сообщении.

В свою очередь начальник отдела по работе с гражданами Воронежского областного комиссариата Западного военного округа Сергей Дорошенко сообщил, что на каждого фронтовика заводится электронные карточки.

"Создается общий список от Воронежской области, который пополняется ежедневно. Также на каждого фронтовика и труженика оборонного производства и тыла заводятся отдельные электронные карточки", - приводятся слова Дорошенко в пресс-релизе.

Все документы планируется оцифровать. В подмосковный парк уже отправили более 2,5 тыс. фотографий. Также отдельно предоставляется информация об участниках войны, которые живы.

"Дорога памяти" войдет в храмовый комплекс Вооруженных сил РФ, который строится в Подмосковье. Там будут представлены несколько десятков миллионов фотографий участников войны, в том числе иностранных.