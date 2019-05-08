Ученые прогнозируют два извержения Авачинского вулкана на Камчатке в ближайшие 25 лет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая. /ТАСС/. Ученые проанализировали вероятность извержений Авачинского вулкана на Камчатке, в ближайшие 25 лет их ожидается не менее двух. Об этом в среду сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"Согласно статистическим данным, в ближайшие 25 лет Авачинский вулкан будет извергаться не менее двух раз. При этом наиболее опасными последствиями извержений станут лавовые потоки, пеплопады и грязекаменные потоки (лахары и сели)", - приводятся в сообщении слова директора ИВиС Алексея Озерова.

Он отметил, что для определения наиболее вероятного сценария будущих событий проанализированы все имеющиеся данные о последствиях извержений, происходивших на протяжении последних 3,5 тыс. лет, и соотнесены с современным состоянием вулкана. "По заказу администрации Елизовского района специалистами лаборатории динамической вулканологии во главе с Олегом Дирксеном составлен перечень опасных вулканогенных событий при извержении Авачинского вулкана. Такая работа проведена впервые за последнюю четверть века", - рассказал Озеров.

По его словам, исторические данные показывают, что при извержении Авачинского вулкана лахары (грязевые вулканические потоки) и сели могут двигаться в трех направлениях: по направлению к городу Елизово, в сторону аэропорта и по направлению к Петропавловску-Камчатскому. Максимально опасной территорией является район реки Сухая, здесь лахары проходят особенно часто и отличаются большой скоростью и мощностью.

"В настоящее время Авачинский вулкан находится в состоянии, грозящем наиболее разрушительными последствиями при извержении. Кратер исполина закупорен лавовой пробкой, образовавшейся после извержения 1991 года. Следующее извержение с разрывом этой пробки с большой вероятностью приведет к плотным пеплопадам, в том числе в населенных пунктах, и сходу особенно мощных лахаров", - сказал директор института.

По словам Озерова, в самом уязвимом положении находятся "дальневосточные гектары" в районе реки Сухая, где наиболее вероятны сходы мощных лахаров. "У обитателей дачных поселков, "дальневосточных гектаров", работников газовой инфраструктуры и водозаборов в случае схода лахара будет не более получаса для эвакуации. Поэтому необходимо создать систему экстренного оповещения об опасности", - сказал он.