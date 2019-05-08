МЧС объяснило передачу сообщений о химической тревоге в Тверской области техническим сбоем

ТАСС, 8 мая. Телевизионные каналы и радиостанции передали в среду сообщения о химической опасности в Тверской области, чем вызвали массовые волнения среди жителей региона. Причиной объявления "химической тревоги" стал технический сбой, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Наталья Козырева.
Утром в среду жители Тверской области получили сообщения по областному радио и на всех каналах телевидения о том, что в регионе объявлена "химическая тревога". К людям обратились с просьбой выключить газ, свет, электроприборы, собрать документы, плотно закрыть окна и двери, надеть приборы индивидуальной защиты. На телефоны служб спасения, единых дежурных диспетчерских служб обрушился шквал звонков от испуганных жителей.
"Причины технического сбоя будут выясняться, каким образом вышла информация, была запущена система оповещения населения на РТПЦ (Тверской областной радиотелевизионный передающий центр). Прошла трансляция на радио и на телевидении сигналов гражданской обороны. Но на территории Тверской области радиационный фон находится в норме, никаких других нештатных мероприятий и ситуаций также не было", - сказала Козырева.
Она добавила, что в РТПЦ подтвердили, что произошел технический сбой. "В управлении МЧС по Тверской области создана комиссия для расследования причин технического сбоя в РТПЦ", - уточнила собеседница.