МЧС объяснило передачу сообщений о химической тревоге в Тверской области техническим сбоем

ТАСС, 8 мая. Телевизионные каналы и радиостанции передали в среду сообщения о химической опасности в Тверской области, чем вызвали массовые волнения среди жителей региона. Причиной объявления "химической тревоги" стал технический сбой, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Наталья Козырева.

Утром в среду жители Тверской области получили сообщения по областному радио и на всех каналах телевидения о том, что в регионе объявлена "химическая тревога". К людям обратились с просьбой выключить газ, свет, электроприборы, собрать документы, плотно закрыть окна и двери, надеть приборы индивидуальной защиты. На телефоны служб спасения, единых дежурных диспетчерских служб обрушился шквал звонков от испуганных жителей.