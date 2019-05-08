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В Париже начались торжества в честь 74-й годовщины окончания Второй мировой войны

Церемония началась с возложения венка к памятнику генералу Шарлю де Голлю

ПАРИЖ, 8 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил в среду в Париже церемонию в честь 74-й годовщины Победы над фашизмом. Главные торжества по традиции проходят в эти минуты на Елисейских Полях, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония началась с возложения венка к памятнику генералу Шарлю де Голлю, руководившему в годы Второй мировой войны сопротивлением немецким оккупантам. Прозвучала военная траурная мелодия "Памяти павших".

Вместе с президентом Франции минутой молчания память погибших почтили премьер-министр Франции Эдуар Филипп, министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, мэр Парижа Анн Идальго, а также председатели Национального собрания и Сената Франции.

От площади Клемансо Макрон в сопровождении кавалерийского эскорта Республиканской гвардии направился вверх по Елисейским Полям к Триумфальной арке. Несмотря на проливной дождь, порядок церемонии не был изменен.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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