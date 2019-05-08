Медведев поздравил глав правительств стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии с Днем Победы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил глав правительств стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба председателя правительства.

"Дмитрий Медведев поздравил глав правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В посланиях подчеркивается, что память о беспримерном подвиге наших отцов и дедов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, самоотверженность тружеников тыла всегда будет жить в памяти нынешнего и будущих поколений", - говорится в сообщении пресс-службы.

Председатель правительства РФ выразил уверенность, что "братство и дружба наших народов, закаленные в суровые военные годы, будут и далее служить надежной основой для отношений всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства".

Медведев попросил своих коллег передать ветеранам и труженикам тыла пожелания счастья, благополучия и долголетия.

Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.