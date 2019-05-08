Жители Абхазии отметят День Победы парадом и акцией "Бессмертный полк"

СУХУМ, 8 мая. /ТАСС/. Военный парад, акция "Бессмертный полк", концерт и детские мероприятия пройдут в Абхазии в День Победы. Об этом ТАСС сообщили в среду в администрации Сухума.

"Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в школах проходят со 2 мая, а сегодня на Набережной Махаджиров прошел конкурс рисунков на асфальте "Мир без войны". Сотни детей решили участвовать в этом конкурсе, они украсили своими яркими рисунками набережную. Что касается непосредственно 9 мая, то все основные мероприятия в этот день пройдут в Сухуме и начнутся с возложения венков к Памятнику защитникам Кавказа на сухумской набережной. После возложения состоятся митинг и военный парад с участием 11 пеших колонн абхазских и российских военнослужащих", - рассказал сотрудник администрации столицы Абхазии.

Кульминацией праздника станет акция "Бессмертный полк", в которой ежегодно участвует более тысячи жителей Абхазии - потомков ветеранов Великой Отечественной войны, к ним присоединятся участники велопробега "Спасибо за Победу!". Затем все желающие смогут отведать солдатской каши у полевой кухни, которая ежегодно разворачивается в сквере у Памятника защитникам Кавказа. Военный оркестр Минобороны Абхазии будет исполнять песни военных лет. В другой части набережной Сухума, у колоннады будет проходить выставка и пленэр учащихся детской художественной школы.

Как сообщила в среду пресс-служба МВД республики, 8 и 9 мая охрану общественного порядка обеспечат до тысячи сотрудников органов внутренних дел.

Из 55 тыс. солдат, ушедших на Великую Отечественную войну из небольшой республики, 17,5 тыс. погибли, 8 тыс. считаются пропавшими без вести. 22 уроженца Абхазии стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день, как сообщили ТАСС в министерстве труда и социальной защиты, в Абхазии осталось 19 живых участников боевых действий.