Роспотребнадзор 13 мая откроет горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Горячая линия Роспотребнадзора по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа будет работать с 13 по 17 мая в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа и Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД". Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"В рамках проведения акции "Стоп ВИЧ/СПИД" с 13 по 17 мая Роспотребнадзором организована Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Консультирование граждан будет осуществляться специалистами-эпидемиологами Роспотребнадзора по телефону единого консультационного центра", - сказано в сообщении.

Работать центр будет в круглосуточном режиме на русском и английском языках. Специалисты Роспотребнадзора и Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии ответят на вопросы, связанные с профилактикой заболевания, безопасным поведением, расскажут, где пройти бесплатное и анонимное тестирование.

Кроме того, с 18 по 20 мая любой желающий сможет бесплатно сдать анализы на определение антител к вирусу и узнать свой ВИЧ-статус. В акции участвуют все офисы CMD и 80 медицинских учреждений по всей России. Информация об акции размещена на сайте стопвичспид.рф.

Шестая Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" при поддержке Минздрава РФ пройдет с 14 по 19 мая во всех регионах страны. В рамках акции в федеральных вузах и медицинских учреждениях страны запланированы различные обучающие семинары, психологические тренинги, анонимные тестирования на ВИЧ, студенческие флешмобы и другие мероприятия.

Всемирный день памяти жертв СПИДа ежегодно отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения в третье воскресенье мая. В этом году он приходится на 20 мая. В этот день люди, желающие почтить память погибших от СПИДа, прикалывают к одежде красную ленточку - символ борьбы с болезнью, придуманный американским художником Фрэнком Муром в 1991 году.