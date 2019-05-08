Участники автопохода по случаю Дня Победы посетят места боев на Кубани и в Крыму

КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Участники патриотического автопохода "Города воинской славы Причерноморья", приуроченного к празднованию Дня Победы и 75-й годовщины освобождения Крыма и Севастополя, посетят места кровопролитных сражений в Краснодарском крае и Крыму. Об этом сообщил в среду ТАСС заслуженный путешественник России, руководитель автопробега Владимир Пухов.

"Группа добровольцев отправилась в спортивный автопоход в честь 9 мая, наша команда поехала по зову души по городам воинской славы Причерноморья, в каждом городе воинской славы мы набираем землю в гильзы, у каждого участника будет по пять гильз с землей из Туапсе, Новороссийска, Анапы, Керчи и Севастополя. 9 мая мы встретим в Севастополе, где посетим парад Победы. Автопоход закончится 10 мая в Темрюке на "Военной горке", - рассказал Пухов.

Собеседник агентства добавил, что основной идеей автопохода является посещение всех городов воинской славы и городов-героев Причерноморья, путешественники намерены подъехать максимально близко к местам проведения кровопролитных сражений, возложить цветы и венки в память о погибших воинах. "Пять лет назад автопутешественники "Жемчужины России" одними из первых посетили Крым, вошедший в состав России, на 70-летие освобождения от фашистских захватчиков, теперь это стало доброй традицией", - отметил Пухов.

За время патриотического спортивного автопохода путешественники посетят города Воинской славы Туапсе, совершат подъем на вершину горы Семашхо, соберут землю для капсул с передней линии обороны. Затем они отправятся в Горячий Ключ, Абинск, посетят Сопку героев в Крымске, город-герой Новороссийск. После этого они отправятся в Тамань, Керчь, Феодосию, Старый Крым, Алушту, Симферополь, Бахчисарай, посетят Большой Крымский каньон, немецкое кладбище и Сапун-гору в Балаклаве, после чего доедут до Севастополя, а затем вернутся в Краснодарский край. В марте путешественники Кубани и Крыма совершили автопоход, посвященный годовщине Крымской весны.

Кубань во время войны

Летом 1942 года началась Битва за Кавказ, захватчиками оказался оккупирован юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье. Краснодар был захвачен в середине августа 1942 года, советским войскам удалось отбить его в феврале 1943 года. Полностью Кубань была освобождена только осенью того же года.

Именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага. С лета 1942 года, когда пал Севастополь, Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.

В Краснодарском крае городами воинской славы являются Туапсе (звание присвоено в мае 2008 года) и Анапа (с мая 2011 года). С советских времен звание города-героя носит Новороссийск. В начале 2018 года жители города Горячий Ключ начали сбор подписей, чтобы признать его городом воинской славы.