Казанский университет сократит учебный семестр из-за подготовки к проведению WorldSkills

КАЗАНЬ, 8 мая. /ТАСС/. Казанский федеральный университет (КФУ) намерен сократить на одну-две недели семестр для студентов трех первых курсов бакалавриата и обучающихся первого года магистратуры в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В связи с подготовкой к проведению чемпионата мира WorldSkills Kazan принято решение освободить общежития КФУ в Деревне Универсиады до 1 июля и сократить на одну-две недели семестр для студентов первого, второго, третьего курсов бакалавриата и обучающихся первого года магистратуры. Это сокращение абсолютно не критичное, поскольку студенты отправляются на практику", - рассказали в пресс-службе.

Занятия компенсированы в течение семестра, студентов и преподавателей КФУ предупредили об изменениях в феврале 2019 года. Периоды обучения и сессии не сократят для студентов выпускных курсов. Для них все проходит в штатном режиме и все заседания государственных экзаменационных комиссий, государственных аттестационных комиссий проходят в те сроки, что предусмотрены законом, подчеркнули в вузе.

Новый учебный год в КФУ начнется с 16 сентября, задержка составит семь-девять учебных дней. Занятия также будут компенсированы в течение семестра.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 630,7 млн рублей на подготовку объектов Деревни Универсиады для обеспечения проживания участников WorldSkills.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие конкурсанты более чем из 60 стран мира. Они будут соревноваться в 56 компетенциях. WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. РФ является членом движения WorldSkills International с 2012 года.