Центральную аллею парка Победы в Севастополе открыли для посетителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Центральную аллею парка Победы в Севастополе, реконструкция которого идет по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя, открыли для посетителей накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в среду журналистам вице-губернатор города Илья Пономарев.

"Сегодня у нас проходит общественная приемка тех работ, которые были выполнены в рамках государственного контракта по благоустройству парка Победы. Я надеюсь, что многие севастопольцы будут рады тому, что доступно теперь для всех, есть возможность увидеть и 16 светомузыкальных фонтанов, и благоустроенную центральную аллею. Это все для нас, для нашего города, для севастопольцев в канун Дня Победы", - сказал Пономарев.

Он отметил, что первая очередь реконструкции парка будет завершена к сентябрю, но также предстоит выполнить большой объем работ по благоустройству с учетом того, что территория парка была расширена на 12 га. "Нам удалось их отстоять, вернуть в собственность, это тоже будет парковое пространство, мы в ближайшее время приступаем к работе по проектированию этой части парка. Ну и, наконец, третья очередь, которая нас всех ждет, когда парк соединится с морем, мы благоустроим набережную парка Победы", - уточнил Пономарев.

Общественный контроль за ходом реконструкции объекта ведут ветераны. "Целый ряд проблемных вопросов решали и с финансированием, и с увеличением количества рабочих. Сегодня здесь работают 420 рабочих. До конца сентября-октября будут высажены розы, цветы, кустарники, у нас есть порядка 500 кустов различных сортов роз, порядка 1200 деревьев", - сказал журналистам председатель Севастопольской региональной общественной организации ветеранов Сергей Рыбак.

Пономарев добавил, что подрядчику в рамках госконтракта осталось доделать незначительный объем работ. Озеленением будут заниматься дендрологи из госучреждения "Парки и скверы", которое станет оператором парка.

Реконструкция парка ведется в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, общий объем финансирования проекта предполагался на уровне около 1 млрд рублей. Сроки ее завершения несколько раз переносились из-за проблем с подрядчиками: власти Севастополя расторгли контракты с двумя исполнителями, из-за невыплат зарплат одним из подрядчиков СК возбудил уголовное дело. Работы продолжает компания "Ривьера", уже выполнявшая несколько крупных контрактов в Севастополе, в том числе по реконструкции парков.