"Бессмертный полк" в Индии впервые прошел перед президентским дворцом

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" в Индии впервые прошла в центре индийской столицы перед президентским дворцом "Раштрапати Бхаван". Мероприятие было организовано в среду в Российском центре науки и культуры (РЦНК), после торжественной части желающие решили пройти коротким маршем по Нью-Дели.

"Мы регулярно проводили "Бессмертный полк" в Индии. Обычно он проходил в помещении РЦНК, поскольку в мае у нас очень жарко. Но на этот раз некоторые участники решили, несмотря на 40-градусную жару, все-таки выйти на улицу", - сказала ТАСС президент Индийской ассоциации российских соотечественников Елена Барман.

"Мы отправились к президентскому дворцу", - рассказала она.

Россияне, соотечественники, граждане других стран СНГ прошли по лужайке неподалеку от дворца, неся портреты родных, которые принимали участие в Великой отечественной войне. Индийские полицейские, которым объяснили суть мероприятия, приветствовали участников: "О! Виктори дей! (англ. "День Победы" - прим. ТАСС)".

Память о войне

По традиции "Бессмертный полк" открылся праздничным концертом, в котором приняли участие российские соотечественники, учащиеся школы при посольстве РФ в Индии, а также индийцы, изучающие русский язык. На сцене РЦНК были установлены стенды с фотографиями участников войны, которые предоставили соотечественники, сотрудники российских посольств и других учреждений, а также граждане Армении и Казахстана.

Аплодисментами встретили зрители выступление пятиклассников из делийской Bluebells School, которые по-русски спели "Пусть всегда будет солнце". Учащиеся Института русского языка при РЦНК исполнили военную авиационную песню "Первым делом самолеты", читали стихи Константина Симонова, Юрия Левитанского. Свою программу показали и ученики школы при посольстве РФ в Индии.

После концерта каждый желающий мог выйти на сцену и рассказать о своих родственниках-фронтовиках.

"Для меня, который рос в 1960-е годы, война - это воспоминания фронтовиков. Это походы в лес, когда мы находили гильзы и осколки снарядов. Это гордость, если ты заслужил похвалу фронтовика, которые тогда еще были молодыми - по 40 лет. Это фотографии тех, кто воевал и вернулся, и тех, кто уже не вернется домой", - сказал посол России в Индии Николай Кудашев.

"Индийцы участвовали во Второй мировой войне, но все же она у нас известна не очень хорошо. Но я изучаю Россию и знаю, как много для вас значит память о войне", - сказал студент Института русского языка РЦНК Шивандж Бахри.