Медведчук заверил, что его партия вернет украинцам символы Победы в ВОВ

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" не позволит псевдопатриотам и политиканам от власти предать забвению подвиг предков и будет бороться за возвращение народу символов Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в поздравлении ко Дню Победы председателя политсовета партии Виктора Медведчука.

"Украина отмечает 74-ю годовщину Великой Победы - священного для миллионов наших сограждан праздника. Отмечает, несмотря на попытки прозападно, радикально-националистически настроенной власти переписать историю, вычеркнув этот день из памяти народа, заставив украинцев забыть о героическом подвиге наших отцов и дедов", - отметил политик.

"Мы обязуемся добиться возвращения ветеранам и всему украинскому народу символов Победы", - заверил Медведчук.

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Эту памятную дату Верховная рада установила 9 апреля 2015 года в рамках кампании по декоммунизации. Тогда же было принято решение отмечать 9 мая День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне.