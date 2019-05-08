Ветеран Второй мировой войны считает, что молодежь должна хранить память о подвигах солдат

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны должны сделать все возможное для того, чтобы молодежь знала правду о великом подвиге тех, кто освободил народы от фашизма. Об этом заявил в среду на торжественном приеме в Генеральном консульстве РФ, посвященном Дню Победы, руководитель Американской ассоциации инвалидов и ветеранов Второй мировой войны из бывшего СССР Леонид Розенберг.

"Мы должны помнить обо всех тех, кто пролил свою кровь, кто освобождал народы Европы от коричневой чумы, - отметил он. - Мы хотим, чтобы правда о войне дошла до новых поколений, чтобы молодежь помнила о том, какие тяготы вынес наш народ в этой страшной войне". В частности, отметил Розенберг, ветераны провели встречу с курсантами американской военной академии в Вест-Пойнте. "Это была теплая, правдивая встреча", - подчеркнул он.

В честь ветеранов на приеме прозвучали песни военных лет в исполнении детей из клуба народных танцев "Калейдоскоп". "Ансамбль существует три года, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС президент клуба народных танцев "Калейдоскоп" Валентин Усманов. - В его составе учащиеся школ нью-йоркского района Бруклин, как приехавшие сюда из России, так и родившиеся здесь. Сама идея создать ансамбль родилась 9 мая, когда мы собрали школьников для того, чтобы поздравить ветеранов. Главное, чему мы учим детей, это уважение к нашим ветеранам и к нашей Победе".

С приветствием к ветеранам обратились генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников и генеральный консул Казахстана в Нью-Йорке Жанибек Абдрашов.