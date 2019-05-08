Общественный порядок в России 9 мая обеспечат порядка 23 тыс. сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Более 23 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечат общественный порядок и безопасность в России во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"По всей стране для обеспечения общественного порядка будет выделено 23 тыс. человек личного состава. В Москве в мероприятиях по обеспечению общественной безопасности примут участие 5 тыс. росгвардейцев", - сказал он.

Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что маршруты патрулирования вневедомственной охраны Росгвардии 9 мая будут максимально приближены к местам отдыха граждан. "В этот день на дежурство выйдут 6 тыс. групп задержания вневедомственной охраны", - добавили в ведомстве.