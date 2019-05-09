Президент Абхазии поздравил Путина и жителей России с Днем Победы

СУХУМ, 9 мая. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил главу российского государства Владимира Путина с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"9 Мая - особая дата в истории наших стран. Этот поистине всенародный праздник связан с подвигом героев-победителей, которые отстояли свободу нашей общей Родины - Советского Союза. Их стойкость и верность долгу являются для нас примером истинной любви к Родине, сопричастности к ее судьбе", - говорится в телеграмме Хаджимбы, опубликованной на официальном сайте президента Абхазии.

Он пожелал российскому народу мира и процветания, а президенту России - благополучия и здоровья. По словам Хаджимбы, в этот памятный день "мы чествуем ветеранов, героически вставших на пути всеразрушающего нацизма", и сегодня защита Родины - это "святая обязанность наших граждан, нравственная основа для всех поколений". "Мы храним победные традиции наших отцов и дедов и считаем своим долгом передать их последующим поколениям", - отмечается в поздравлении.