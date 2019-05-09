Музей в Вашингтоне показал обломок самолета-разведчика США, сбитого в 1960 году над Уралом

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Международный музей шпионажа в Вашингтоне, открывающийся после переезда на новое место, выставил в своей коллекции обломок американского высотного самолета-разведчика U-2, сбитого в мае 1960 года над Уралом советской системой ПВО. О том, как экспонат оказался в Америке, рассказал в интервью корреспонденту ТАСС американский историк и предприниматель Кит Мелтон, передавший его в дар музею.

Переезд учреждения был затеян администрацией пару лет назад после того, как его собрание увеличилось одномоментно более чем на 5 тыс. предметов - примерно в три раза. Резкое расширение экспозиции стало возможным благодаря коллекции Мелтона, которую он собирал в течение многих лет. Американский предприниматель, являющийся также автором целого ряда книг об истории спецслужб, ездил в Москву в 1992 году вскоре после распада СССР в надежде заполучить экспонаты, имеющие отношение к деятельности КГБ.

"Мне удалось достать эти обломки в Москве в начале 1990-х годов. Я обзавелся там контактом, завел себе друга, и у этого друга был доступ к обломкам, он смог мне их принести", - рассказал Мелтон о том, как в его коллекции оказался кусок фюзеляжа того самого U-2. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, предприниматель подчеркнул, что не станет называть личность этого друга и упоминать какие-либо еще детали своей "спецоперации". "Мы никогда не раскрываем источники и методы, не так ли?" - пошутил он.

Он отметил, что оставшаяся часть обломков в настоящее время находится в Центральном музее вооруженных сил в российской столице. "Кстати говоря, великолепное учреждение. Это один из моих любимейших музеев Москвы", - добавил Мелтон.

Историк также поделился своей высокой оценкой работы советских военных. "То, как этот самолет был сбит, это была очень успешная операция. Они сбили его, выпустив ракеты так, чтобы он оказался в своеобразной "коробке", ведь ни одна ракета не задела самолет, они просто создали область низкого давления, в результате чего крыло треснуло, и самолет вошел в штопор", - сказал он.

Сын летчика Пауэрса в России

На выставке представлен сам обломок U-2 размером приблизительно с баскетбольный мяч, а также некоторые личные вещи пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса, который выжил, выпрыгнув с парашютом, а затем был задержан местными жителями и приговорен советским судом к 10 годам тюрьмы за шпионаж. Корреспонденту ТАСС удалось побеседовать с сыном летчика Фрэнсисом Гэри Пауэрсом - младшим, который пришел на открытие выставки, чтобы представить экспонаты.

"Я был один раз в Советском Союзе - 1 мая 1990 года. - рассказал он. - Я также был в России в 1997 году, 2010 и 2017 годах". "Когда я приезжал в 1990 году, это еще был Советский Союз, и я хотел посмотреть на обломки, я знал, что они находятся в одном из музеев в Москве. Но никто из тех, у кого я гостил, не знал, где они находятся, так что я не смог на них посмотреть. Я хотел также пойти на первомайскую демонстрацию, но вместо этого меня повезли за город, чтобы показать мне дачу. Это был конец холодной войны, такой был политический климат, они не знали, как я отреагирую. Они не хотели, чтобы вышла какая-то неловкая ситуация, если бы я, например, сказал что-то неподходящее", - добавил Пауэрс-младший.

"Затем я вернулся снова в 1997 году. Это уже была Россия, все было совсем по-другому, прошло семь лет с момента распада СССР. И тогда-то я наконец смог увидеть обломки U-2. Я даже поехал на экскурсию по шпионским местам Москвы", - отметил сын американского пилота.

"Я смог посетить музей, где были выставлены обломки самолета моего отца - Центральный музей вооруженных сил в центре Москвы. Я смог увидеть Колонный зал Дома союзов, где проходил суд над моим отцом. В 1997 году я смог все это увидеть. Я был, по сути, в тех же местах в 1990 году, но тогда мне ничего не разрешили, а в 1997 году все, наоборот, очень хотели, чтобы я посмотрел!" - подчеркнул он.

Пауэрс-младший рассказал также о своей недавней поездке в Россию в 2017 году. "Я посетил Екатеринбург, Свердловскую область, и я смог посмотреть на воронку, которая осталась при падении U-2, я смог увидеть место, где мой отец приземлился с парашютом, там сейчас находится жилой комплекс. Я смог встретиться с людьми в Свердловской области, которые в те времена были еще детьми, и они помнят взрыв, они помнят спускающийся парашют. Я смог с ними поговорить. Это были великолепные ощущения, когда я побывал там в декабре 2017 года", - отметил он.

Сын американского летчика рассказал также, что во время этой поездки посетил мемориал, возведенный в память о советском летчике-истребителе Сергее Сафронове, погибшем во время инцидента с перехватом U-2 Пауэрса от огня советской системы ПВО. "Сергей Сафронов - пилот МиГ, который был сбит 1 мая при попытке сбить моего отца. По его самолету ошибочно открыли огонь свои. Я поговорил с его сыном около пяти лет назад, и он сказал мне, что его мать не винит моего отца в смерти мужа. Он выполнял приказ, мой отец выполнял приказ, то, что ее муж погиб по ошибке, не было его виной. Я принял это очень близко к сердцу, я подумал, как хорошо, что между нашими семьями нет вражды. Так что, когда я приехал в Свердловскую область в 2017 году, я посетил мемориал Сафронову, это гранитный блок с фрагментом хвостового оперения самолета и фотографией Сергея. Я купил цветы, пошел туда, я приклонил колено, я возложил цветы в знак уважения, чтобы показать, что наши семьи не держат друг на друга зла, что между нами нет вражды, и для меня действительно много значило то, что сказала его жена", - признался Пауэрс-младший.

Он также рассказал, что издал в соавторстве с американским писателем Китом Даннавантом книгу об инциденте с U-2. Она вышла в этом году под заглавием Spy Pilot. Предисловие к ней написал Сергей Хрущев - сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

U-2 над Уралом

Самолет-разведчик U-2 использовался США с 1956 года и считался неуязвимым до того момента, как 1 мая 1960 года он был сбит советской системой ПВО. Полет Пауэрса был запланирован через территорию СССР по маршруту Аральское море - Свердловск - Киров - Плесецк с посадкой на базе в Норвегии. Самолет вылетел из пакистанского Пешавара и почти сразу после пересечения границы СССР был обнаружен. Его удалось сбить в окрестностях Свердловска (нынешний Екатеринбург), а обломки упали у села Поварня.

Американские власти утверждали, что самолет выполнял задание метеорологических служб, однако советские специалисты, изучив обломки, представили доказательства его шпионской деятельности. Пауэрс предстал перед судом и был приговорен к 10 годам тюрьмы, однако уже через два года его обменяли в Берлине на Глиникском мосту на советского разведчика Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля).