Более тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Софии

СОФИЯ, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Акция "Бессмертный полк" собрала в День Победы в болгарской столице более тысячи человек. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, акция ветеранов и потомков героев Великой Отечественной войны началась от памятника Неизвестному солдату в центре Софии, где состоялась церемония возложения венков и цветов в память погибших во время войны. После этого торжественное шествие "Бессмертного полка" прошло до памятника Советской армии, где состоялись митинг и праздничный концерт.

"Сегодня праздник, мы отмечаем День Победы и День Европы, без победы над фашизмом идея объединенной Европы никогда бы не была реализована. Мы должны уважать и чтить память миллионов жертв борьбы с нацизмом. Мы должны чтить память тысяч болгар, погибших в этой войне и выразить признательность живым болгарским ветеранам, которые и сегодня остаются примером патриотизма и любви к отечеству", - сказал президент Болгарии Румен Радев, который принял участие в церемонии у памятника Неизвестному солдату.

Акция "Бессмертный полк" объединила в Софии представителей различных партий и общественных движений, в его колонне по центру болгарской столицы прошли сотни человек разных национальностей, среди них были российские сенаторы Андрей Климов и Василий Иконников.

"Мы с коллегой специально приехали в Болгарию, чтобы участвовать в общем празднике всех прогрессивных людей мира, отметить здесь День Победы. На марш "Бессмертного полка" я принес фотографию своего отца Аркадия Климова, который еще школьником убежал на фронт, попал в Балтийский флот в школу юнг", - рассказал Климов ТАСС.

"Вместе с соотечественниками мы идем в "Бессмертном полку" по Софии. Эта акция - знак памяти, исторической справедливости, напоминание всему миру, что фашизм не должен повториться", - подчеркнул Иконников. На "Бессмертный полк" сенатор пришел с фотографией брата его матери - Гаврилы Воронцова, который в 20 лет, в 1943 году, погиб в Белоруссии.

Боль от потерь войны не утихает

Официальная церемония возложения венков и цветов прошла у памятника Советской армии, к подножию монумента были поднесены венки от более 100 болгарских государственных и общественных организаций.

"Живых свидетелей Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше, но не утихает боль от ее потерь, и не меркнет гордость за тех, кто во весь рост встал против шагавшего по Европе нацизма. Живя под мирным небом, сложно даже представить, через какие тяготы пришлось пройти нашим с вами отцам, дедам и прадедам. Что им пришлось пережить, чтобы низвергнуть нацистскую Германию и подарить нам право на свободное будущее", - отметил в своем выступлении посол России в Болгарии Анатолий Макаров.

"Великая Отечественная война для нас, сегодняшнего поколения, - это синоним мужества и отваги. Но это также и печальный исторический опыт, обошедшийся человечеству в десятки миллионов жизней. До глубины души хотелось бы верить, что этот урок не будет забыт. Слишком уж дорогой ценой было доказано, что планы на мировое господство обречены на провал, особенно если это господство построено на угнетении и унижении других наций", - подчеркнул дипломат.

Акция "Бессмертный полк" проходит в День Победы в более 60 городов Болгарии. Венки и цветы легли к памятникам героям Великой Отечественной войны по всей стране.