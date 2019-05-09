Т-34 открыл парад Победы в Приднестровье

КИШИНЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Танк Т-34 с копией знамени Победы возглавил военный парад в Приднестровье в честь Дня Победы. Как сообщает в четверг телеканал " Первый Приднестровский ", боевая машина проехала по площади имени Александра Суворова, а за ней в форме времен Великой Отечественной войны промаршировали курсанты военного института со штандартами Красной армии.

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Всего в шествии приняли участие 10 парадных расчетов в составе 750 человек, среди которых военнослужащие непризнанной республики, а также представители обеспечивающей миротворческую операцию на Днестре Оперативной группы российских войск и воспитанники военных училищ.

В своем обращении глава республики Вадим Красносельский подчеркнул, что 9 мая - это особая дата для нескольких поколений приднестровцев. "Мы гордимся тем, что наши земляки были в рядах тех, кто ковал Победу в тылу, добывал ее с оружием в руках на всех фронтах Великой Отечественной. 12 приднестровцев удостоены звания Героя Советского Союза за боевые подвиги. Мы склоняем головы перед светлой памятью каждого из 27 млн советских граждан, павших на полях сражений, погибших от голода, замученных в концентрационных лагерях", - сказал лидер Приднестровья.

По окончании парада его участники возложили цветы к могилам защитников на Мемориале Славы, откуда началось ставшее уже традиционным шествие "Бессмертный полк", в котором, по данным организаторов, приняли участие около пятнадцати тысяч человек. В рядах Красной армии воевали более 40 тыс. уроженцев республики, свыше 18 тыс. из них погибли и пропали без вести на фронтах, война унесла жизни около 50 тыс. мирных жителей.

К празднику в центре Тирасполя была открыта выставка военной техники, развернута полевая кухня. Торжества завершатся сегодня концертом и праздничным салютом. Шествия "Бессмертного полка", концерты и другие праздничные мероприятия проходят также в городах Бендеры, Рыбница, Дубоссары и других населенных пунктах региона.