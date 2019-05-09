На Украине в акциях по случаю Дня Победы приняли участие 700 тыс. человек

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Около 700 тыс. человек приняли участие в акциях по случаю Дня Победы. Об этом сообщил в четверг представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

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"Всего на Украине прошло более 1400 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 700 тыс. человек. Наиболее масштабные акции прошли в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье.

По его словам, полиция не зафиксировал грубых нарушений. При этом полиция зарегистрировала 33 происшествия, связанных с использованием запрещенной символики, 13 из них - за ношение георгиевской ленты.

В июне 2017 года в стране вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент. За нарушение предусмотрен штраф до 2550 гривен ($96), за повторное нарушение закона в течение года власти могут оштрафовать до 5100 гривен ($192) или наложить административный арест на 15 суток. Это не относится к ветеранам войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.