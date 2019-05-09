Как в Москве проходит акция "Бессмертный полк"

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Ермилов, Екатерина Выборова/. Ровно 74 года назад закончилась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней. Память о тех, кто долгие 1418 дней и ночей приближал Победу на фронте и в тылу, жива благодаря потомкам, которые каждый год выходят на улицы городов и сел с портретами своих родных в рамках акции "Бессмертный полк". Самое масштабное шествие прошло 9 мая по центру Москвы. Подробности - в материале ТАСС.

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

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Начальной точкой шествия стал участок Ленинградского проспекта у станции метро "Динамо", но присоединиться к "Бессмертному полку" можно было и у Белорусского вокзала, а также на Триумфальной и Пушкинской площадях. Там были установлены рамки металлоискателей, точки раздачи воды, работали полевые кухни и туалеты. На всем маршруте дежурили волонтеры, которые бесплатно раздавали воду и георгиевские ленточки.

Но не у всех сохранились фотографии родственников-участников войны, поэтому многие несли плакаты с их именами и годами жизни. "К сожалению, у нас в семье нет ни одной фотографии моей бабушки - Марии Сергеевны Антоновой, которая в годы войны была санитаркой. По рассказам родственников, она погибла в 1944 году при освобождении Украины, но мы решили выйти сегодня на эту акцию, потому что память о ней навсегда с нами и будет сохраняться нашими внуками", - отметил житель Москвы Алексей Гущин.

"Мы участвуем в "Бессмертном полку" уже третий год подряд. Раньше мы несли три фотографии: нашего дедушки Семена Михайловича Гаврилова и двух его братьев, которые участвовали в обороне Москвы и Сталинградской битве, но в этом году решили заказать общую табличку, чтобы они все вместе шли с нами в колонне победителей", - рассказала ТАСС жительница подмосковного города Домодедово Светлана Назарова, которая приехала со своим сыном.

Шествие официально началось в 15:00, однако первые участники приехали на станцию метро "Динамо" еще в полдень, и вскоре Ленинградский проспект был заполнен людьми с плакатами, на которых были закреплены фотографии родных - участников войны. У кого-то в руках были простые фоторамки или самодельные таблички из картона и фанеры, на которых были прикреплены фотографии родственников, а кто-то нес в руках целые щиты с несколькими портретами героев войны.

На больших экранах демонстрировались кадры военных лет, а вдоль маршрута сидели музыканты, которые приглашали желающих хором спеть "Катюшу" и "Эх, дороги". Люди приходили не только для того, чтобы поучаствовать в шествии, но и поздравить ветеранов. У Белорусского вокзала молодые люди покупали в цветочных киосках красные гвоздики, которые дарили пожилым людям со словами благодарности и пожеланиями здоровья и долголетия.

Кульминацией стал марш колонны "Бессмертного полка" по Красной площади, где всего несколько часов назад прошел парад Победы. Уже в пятый раз президент России Владимир Путин вместе с другими участниками шествия прошел с портретом своего отца, который был тяжело ранен, защищая Невский пятачок под Ленинградом.

"Я убит подо Ржевом…"

В этом году в "Бессмертный полк" встали потомки участников Ржевской битвы. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тыс. человек убитыми, пропавшими без вести и пленными.

Сражения имели огромное значение для достижения Красной Армией коренного перелома в Великой Отечественной войне и закончились победой советских войск. Возглавил колонну министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, который нес фотографию своего двоюродного деда по материнской линии Петра Яковлевича Кузнецова, воевавшего в армейской разведке. "Майором закончил войну, <...> получил три боевых ордена Красной Звезды, орден Боевого Красного Знамени и орден Ленина", - отметил он в разговоре с ТАСС.

Участником акции стал и гендиректор компании "Ростех" Сергей Чемезов, он рассказал ТАСС, что несет портрет своего деда. "К сожалению, его останков мы до сих пор не можем найти. Мы знаем, что он погиб подо Ржевом и каждый год надеемся, что поисковики найдут хоть что-то о нем. Но, пока, к сожалению, информации нет. Он воевал в составе одной из сибирских дивизий", - поделился он своими воспоминаниями.

Народный артист России Александр Домогаров пронес портрет своего отца Юрия Львовича. "Мой папа воевал под Ржевом, получил серьезное ранение. Он дожил до Победы, поэтому я здесь и стою. У него была награда - орден "Красное Знамя", - сказал он в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Праздник, объединивший народ

В составе "Бессмертного полка" была также организована отдельная колонна, которая несла фотографии москвичей, защищавших столицу в составе Народного ополчения. Люди держали в руках таблички с названиями различных районов Москвы тех лет: Сталинского, Бауманского, Дзержинского, Кировского и других.

Студенты Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК) почтили память преподавателей своей альма-матер, ушедших на фронт в годы войны. Они пронесли портреты заведующего кафедрой истории кино Николая Михайловича Иезуитова, декана сценарного факультета Анатолия Дмитриевича Морозовского и других сотрудников ВГИКа. "Очень многие преподаватели и студенты, в том числе и нашего вуза, уходили в Народное ополчение, несмотря на то, что они могли уехать в эвакуацию. Практически никто из них не вернулся", - рассказали ТАСС нынешние студенты вуза.

В шествии "Бессмертного полка" принял участие и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он прошел с портретом отца Олега Рогозина, который во время войны служил юнгой на Волжской флотилии и участвовал в форсировании Днепра в 1943 году в возрасте 14 лет.

Организаторы отмечают, что акция завершится около 19:00 мск, чтобы дать возможность пройти по главной площади страны всем желающим. Несмотря на проливной дождь, который настиг участников в разгар шествия, люди продолжали идти по улицам города. По предварительным данным, в этом году "Бессмертный полк" уже собрал сотни тысяч участников, но ожидается, что в итоге их может оказаться свыше миллиона. У каждого из них своя семейная история, связанная с Великой Отечественной войной. Но всех их объединяет одно - они помнят и чтут подвиг своих отцов, дедов и прадедов, которые 74 года назад подарили всему миру Великую Победу и мирное небо.