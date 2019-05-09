Экспедиция РГО провела в Праге акцию в честь кубанского казачьего гвардейского корпуса

КРАСНОДАР, 9 мая. /ТАСС/. Представители краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) 9 мая развернули в Праге на Ольшанском кладбище флаг 4-го гвардейского кубанского казачьего кавалерийского корпуса, который принимал участие в освобождении Чехословакии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС в четверг по телефону член экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения РГО Константин Мержоев.

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"Сегодня в 9 утра мы были на Ольшанском кладбище в Праге, где похоронены наши воины и чешские воины. Мы развернули флаг 4-го гвардейского кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Здесь проходили праздничные мероприятия, посол Российской Федерации в Чехии возлагал цветы, стоял почетный караул, совершена панихида, крестный ход, много было русских людей и чешских солдат", - сказал он.

Накануне в Праге прошла акция "Бессмертный полк". В Чехии 8 мая является выходным днем, республика отмечала государственный праздник - День освобождения от фашизма.

Активисты краснодарского отделения РГО совершают на велосипедах экспедицию, которая называется "Дорогой героев" - по боевому маршруту 4-го гвардейского кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Экспедиция продлится 2,5 месяца, всего предстоит проехать 5,5 тыс. км: дорога идет через Белоруссию, Польшу, Австрию, Венгрию, Словакию и Чехию.

В период войны из жителей Кубани были сформированы несколько дивизий, которые вошли в этот корпус. Уже в первом бою под станицей Кущевской на Кубани корпус нанес сильный ущерб дивизиям СС "Мертвая голова" и "Эдельвейс". Кубанский корпус входил в 1-й Белорусский фронт, которым командовал маршал Рокоссовский. Воины освободив от захватчиков шесть стран Европы, закончив войну в Праге в мае 1945 года.

На Ольшанском кладбище находятся могилы почти 500 красноармейцев, погибших в последние дни войны. Всего на территории нынешней Чехии в боях с фашистами погибло до 50 тысяч советских солдат и участников антигитлеровского Сопротивления.