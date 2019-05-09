Весь день в Киеве люди несут живые цветы к Вечному огню по случаю Дня Победы

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Тысячи граждан в четверг пришли отдать дань и почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны у Вечного огня и монумента Неизвестному солдату в киевском парке Вечной славы. Как передает с места события корреспондент ТАСС, люди целыми семьями приходят сюда, чтобы возложить живые цветы и вспомнить о великом подвиге предков - Дне Победы, который в стране отмечается как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Торжества начались с утреннего шествия в столице "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк". Многотысячный ход проследовал от станции метро "Арсенальная" к монументу Неизвестному солдату. Под музыку военных лет люди несли портреты своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и благодарили предков лозунгами: "Спасибо за Победу!", "Спасибо деду за Победу!" Они также несли плакаты с надписями: "Мы в долгу перед дедами, нет фашизму!".

Невзирая на неприветливую для мая погоду, а также на действия провокаторов, шествие в Киеве все же состоялось. Вместе с тем, группы молодежи националистической направленности сопровождали по обочине колонну людей, держа в руках портреты лидеров украинского национализма - Степана Бандеры, Романа Шухевича и других, выкрикивая при этом лозунги Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в РФ). Полиция не вмешивалась в попытки радикалов всячески спровоцировать конфликт. Более того, глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что "украинские националисты поддерживают государство и порядок", а не устраивают провокации.

Вместе с тем, сотрудники правоохранительных органов пристально выслеживали тех, кто намеревался публично использовать георгиевские ленты, которые с недавнего времени на Украине под законодательным запретом. За этот "проступок" был составлен административный протокол на директора Института правовой политики и социальной защиты, лидера общественного объединения "Сила добра" Елену Бережную, а саму ее задерживали на несколько часов. Крищенко заявил, что в Киеве за ношение георгиевской ленты к административной ответственности в четверг были привлечены три человека.

Официальные данные о количестве участников акции в Киеве "Никто не забыт, ничто не забыто" резко разнятся со свидетельствами очевидцев. Так, в полиции насчитали три тысячи человек. Однако в комментарии коррееспонденту ТАСС председатель совета Киевской городской организации ветеранов, участник шествия Николай Мартынов заявил, что в шествии приняли участие до 60 тыс. человек. По его словам, в шествии "примерно одну пятнадцатую часть людей составили ветераны труда и войны, несмотря на преклонный возраст последних, также участвовали оппозиционные депутаты Верховной рады, много молодежи".

Сотрудники посольства РФ на Украине, представительства Россотрудничества и российские соотечественники по случаю праздника 9 мая возложили цветы на могилу Героя Советского Союза, командующего 1-го Украинского фронта, генерала армии Николая Ватутина "В этот знаменательный день советский народ одержал Великую Победу, которая будет жить в веках. Мы гордимся славой наших отцов, дедов, прадедов, которые в едином порыве встали на защиту своей Родины против сильного и жестокого врага и уничтожили этого страшного зверя в его собственном логове. Слагаемыми успеха стали беззаветное мужество, стойкость, отвага воинов, которые знали, за что они сражаются, и которые победили", - процитировала пресс-служба Россотрудничества заявление, сделанное в ходе возложения цветов временным поверенным в делах России на Украине Александром Лукашиком.