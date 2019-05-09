На Украине показали концерт "Победа. Одна на всех"

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех", повествующий о судьбах простых людей, солдат и выдающихся полководцев во время Великой Отечественной войны, был показан в четверг на украинском телеканале "Интер", вопреки противодействию радикалов. Зритель на два с половиной часа смог погрузиться в атмосферу военного времени благодаря кадрам хроники, специально созданной фото- и видеоанимации. Само помещение концертного зала превратилось в масштабную декорацию - перрон вокзала как место расставаний и встреч. На сцене - четыре деревянных вагона как символ того, военного времени.

Каждое выступление на концерте, а их было почти 30, - отдельная история со своей драматургией.

"Мы своих от чужих отличаем по тысячам тех, кто молча с цветами в руках к обелискам идет, помним всех, кто навеки остался в простреленной вечности, и поэтому четко, уверенно, не наугад, мы сегодня своих от чужих отличаем по верности, по открытым альбомам с портретами павших солдат", - такими словами приветствовали гостей концерта и телезрителей бессменные его ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле.

Известный украинский тенор Владимир Гришко открыл концертную программу песней композитора Давида Тухманова "День Победы", которую присутствующие в зале слушали стоя.

Украинские артисты, среди которых Таисия Повалий, Ирина Билык, Злата Огневич, Андрей Кравчук, группы "Братья Карамазовы", "Авиатор", Anna Maria (последняя ранее публично отказались называть воссоединение Крыма с Россией "агрессией России"), исполнили известные и любимые миллионами песни о войне: "Катюша", "Священная война", "Победная", "В землянке", "Синий платочек", "До свидания, мальчики" и много других.

Ведущие вспоминали эпизоды реальных историй советского народа, боровшегося против немецко-фашистских захватчиков. Цитировались письма солдат, которые так и не вернулись с фронта, в памяти воссоздавались детали военных сражений. Среди этих историй - трагическая судьба семерых детей-героев из Воронежской области - Девицких орлят, - расстрелянных фашистами зимой 1943 года за содействие партизанам. Отдельно внимание было уделено военным подвигам ветеранов, которые присутствовали на концерте.

Ранее в четверг несколько десятков украинских радикалов провели акцию протеста возле офиса компании "Национальные информационные системы", которая готовит программы для телеканала "Интер". Поводом к ее проведению стала программа концерта "Победа. Одна на всех" и фильм "Ни шагу назад!". Участники акции оставили телеканалу символическую "черную метку". Они прикрепили на дверях и на фасаде офиса наклейки с надписью "выключи российское".

Скандалы вокруг "Интера"

Украинский телеканал "Интер" ранее неоднократно оказывался в эпицентре скандалов в связи с организацией концертов "Победа. Одна на всех". В прошлом году на проморолик к концерту, в котором ведущие критически комментировали процесс "декоммунизации" на Украине, остро отреагировали представители радикальных организаций. Представители ультраправой партии "Национальный корпус" (запрещена в РФ) блокировали в Киеве редакцию, а также офис канала в Киеве.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания штрафовал один из самых рейтинговых на Украине телеканалов за демонстрацию советских фильмов. Радикалы обвиняют телеканал и его журналистов в "антигосударственной позиции".

"Интер" входит в медиахолдинг Inter Media Group, который состоит в международной группе компаний Group DF, принадлежащей украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.