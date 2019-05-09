Фильмы про борьбу ВС России с терроризмом в Сирии появятся в ближайшее время

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Художественные фильмы об успехах Вооруженных сил России в борьбе с международным терроризмом в Сирии появятся в ближайшее время, работа над ними ведется. Об этом ТАСС рассказал заммнистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов после парада Победы на Красной площади.

"Я думаю, в недалеком будущем вы их увидите", - сказал генерал, отвечая на вопрос о съемках художественного кино про деятельность российской армии в арабской республике.

Картаполов не стал называть количество и названия картин, а также точных сроков создания, отметив, что "это творческий процесс". "Работа эта идет, и в ближайшее время, я думаю, что результаты будут", - подчеркнул генерал.

"Есть киностудия Минобороны, просто мы ее сейчас будем переформатировать, чтобы она занималась более активным делом, пропагандой нашей военной составляющей", - пояснил ТАСС Картаполов.

В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в скором времени Минобороны планирует воссоздать киностудию для съемок художественных фильмов про современную армию РФ. Тогда он отметил, что сейчас создается достаточно хороших фильмов о Великой Отечественной, но посетовал на нехватку достойных картин о современной российской армии.