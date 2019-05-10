Первая в этом году группа японцев отправилась на Курилы по безвизовому обмену

ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Первая в нынешнем году группа японцев отправилась в пятницу на южнокурильский остров Кунашир в рамках программы безвизовых обменов. Она выплыла на теплоходе "Этопирика" из порта Немуро на северо-восточной оконечности острова Хоккайдо, передает информационное агентство Kyodo.

Группа из примерно 60 человек будет находиться на Кунашире до 13 мая. Прибывшие в ее составе японцы посетят могилы предков, проведут встречи с местными российскими жителями.

Программа безвизовых обменов на нынешний год была согласована сторонами в начале марта. В соответствии с ней, бывшие японские жители южной части Курил и сопровождающие их лица посетят эти острова девять раз, а курильчане шесть раз побывают в Японии. Безвизовые поездки пройдут по обычному графику - с мая по сентябрь. По данным агентства Kyodo, с японской стороны в них должны будут принять участие около 520 человек.

Безвизовые обмены такого рода начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.