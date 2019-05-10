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Разработчики "Боспорского царства" рассчитывают привлечь иностранных туристов на Юг РФ

По словам Ивана Чайки, для продвижения проекта на международном уровне готовят путеводитель по маршруту на нескольких языках

КРАСНОДАР, 10 мая. /ТАСС/. Запущенный в 2019 году туристский маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" увеличит внутренний турпоток на Юг России и станет востребованным у иностранных гостей, интересующихся эпохой античности. Такое мнение высказал ТАСС представитель его разработчиков - координатор проекта, председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Иван Чайка.

Турмаршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" разработан Краснодарским отделением РГО совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. Он стал новым брендом, который объединяет туристские объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Жители Ростовской области совершили первую поездку по турмаршруту в конце февраля, на Кубани он был запущен в марте.

"Проанализировав рынок, мы поняли, что это будет востребованный интересный маршрут, потому что сегодня большое количество туристов, к примеру, едут посмотреть в Грецию, на Кипр, в Италию, в Турцию то античное наследие, которое сохранилось там, а Юг России - Краснодарский край, Крым - порой обладают еще более уникальным объектами показа <...> Объекты, сохранившиеся на Юге России, вызовут интерес и у иностранных туристов, ... мы уже ведем переговоры с зарубежными туроператорами, чтобы ... к нам приезжали иностранные гости, ведутся переговоры с кипрскими компаниями, греческими", - сказал Чайка.

Он добавил, что для продвижения проекта на международном уровне готовят путеводитель по маршруту на нескольких языках, разработчики представляют проект на различных международных выставках, в том числе турмаршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" презентуют в 2019 году на Генассамблее Всемирной туристской организации ООН в Санкт-Петербурге. Маршрут включает более 30 площадок турпоказа в десяти городах.

"Это ... объекты, которые имеют непосредственное отношение к наследию Боспорского царства, то есть к античному периоду. Города, которые мы выбирали для посещения туристами, были древнегреческими полисами, в которых осталось такое интересное наследие. Тематические объекты включают в себя музейные комплексы, места непосредственных археологических раскопок. Помимо исторической части, сюда включили и современные объекты - центры винного туризма, театрализованные шоу. Турмаршрут разработан таким образом, чтобы предоставить туристам максимально широкий спектр объектов", - пояснил Чайка.

По его словам, основной идеей турмаршрута является привлечение внимания туристов, уже приезжающих на побережье Черного моря к новым формам отдыха на Юге России и позиционирование всех курортов, как общего туристического пространства. "Почему бы не предлагать тем туристам, которые приезжают на Черноморское побережье России традиционно просто на море и провести пассивный отдых, посмотреть те уникальные объекты, которые есть на юге страны? Привлекая внимание туриста, приехавшего в Геленджик, можно заинтересовать его так, чтобы он отправился посмотреть объекты в Анапе, в Темрюкском районе, в Керчи, в Севастополе и других регионах", - сказал он.

О проекте

В мае Межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" стал победителем международной премии "Хрустальный компас" в номинации "Признание общественности". Проект набрал порядка 21 тыс. голосов, победитель в номинации "Признание общественности" был определен в ходе интернет-голосования. Национальная премия "Хрустальный компас" вручается с 2012 года по 11 номинациям. За время ее существования в ней принимали участие более 2 тыс. проектов из 36 стран. Итоги премии в 2019 году будут подведены 17 мая в Сочи.

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