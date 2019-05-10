Телеграм-канал Mash сообщил о задержании сотрудника и обысках в редакции

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Телеграм-канал Mash заявил о задержании своего сотрудника, работавшего над сюжетом о катастрофе авиалайнера SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.

"Наш бравый сотрудник проводил расследование по трагедии в Шереметьево. Добывал информацию, общался с людьми, готовил кое-что важное. Он должен был встретиться с одним из агентов - тут-то его и задержали", - сообщил в пятницу канал.

В редакции утверждают, что у журналиста при себе не было поддельных документов, также он не представлялся сотрудником ФСБ.

"Наш журналист в ИВС [изоляторе временного содержания] без какой-либо связи с близкими и редакцией, обыски, вся наша техника изъята, часть ребят провела по 6 часов на допросах (их пока отпустили)", - добавили в Mash.

Mash является одним из крупнейших российских новостных каналов в мессенджере Telegram. Число его подписчиков превышает 570 тысяч человек.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в московский аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.