Прощание с Евгением Крылатовым пройдет 11 мая в Доме композиторов

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Коллеги и поклонники смогут проститься с композитором Евгением Крылатовым 11 мая в Московском доме композиторов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель департамента культуры города Москвы.

На эту тему

Народный артист России Евгений Крылатов умер 8 мая в Москве на 86-м году жизни. По словам его дочери Марии, в последний месяц он находился в больнице из-за двусторонней пневмонии.

"Прощание пройдет 11 мая в 11:00 в Московском доме композиторов в Брюсовом переулке", - сказал собеседник.

В тот же день Крылатов будет похоронен на Митинском кладбище.