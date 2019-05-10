Теплоход "Князь Владимир" прибыл в Сочи после ремонта

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Единственный в Черном море российский круизный лайнер "Князь Владимир" прибыл в Сочи после завершения ремонта на Новороссийском судоремонтном заводе, в первый рейс судно отправится 12 мая с 350 пассажирами на борту. Об этом в пятницу сообщила ТАСС руководитель отдела продаж компании-оператора "Черноморские круизы" Василина Корчак.

"Лайнер "Князь Владимир" прибыл сегодня в порт Сочи. В данный момент на борту идет финальная подготовка ко встрече с гостями: ресторанная служба оканчивает подготовку "шведской линии" и баров, служба стюардов готовит каюты к приему гостей, анимационная бригада проводит последние репетиции. В первый с туристами рейс теплоход пойдет уже 12 мая по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи, экипаж лайнера ожидает встретить на борту 350 пассажиров. Всего в 2019 году "Князь Владимир" совершит 23 еженедельных рейса", - сообщила Корчак.

Она подчеркнула, что пассажиров лайнера в текущем году ожидает несколько обновлений. "На верхней восьмой палубе в Lido bar полностью обновлен интерьер. Помещение детского клуба оформлено сказочными персонажами, для юных туристов в возрасте до 5 лет обновилась детская игровая зона. Самым ожидаемым в 2019 году обновлением стало появление караоке-бара, который будет расположен на шестой палубе в баре Taiti", - добавила Корчак.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь был организован в 2016 году по поручению президента РФ Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. В 2018 году старт путешествий несколько раз откладывался из-за неисправности судна. Планируется, что с 2020 года теплоход начнет заходить в порт Сухума, рейс будет совершаться раз в месяц со стоянкой на сутки.

На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками. В 2018 году "Князь Владимир" выполнил девять рейсов и перевез около 3 тыс. человек, что больше по сравнению с 2017 годом в среднем на 100 человек за круиз.