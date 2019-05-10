Епископ РПЦ назвал объединяющим шагом издание книги патриарха Кирилла на румынском языке

БУХАРЕСТ, 10 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Презентация книги Патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Мысли на каждый день года" с предисловием патриарха Румынской православной церкви Даниила прошла в четверг в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Бухаресте. Книга издана по инициативе Союза подкарпатских русин Румынии. В презентации принимала участие делегация Московского Патриархата во главе с наместником Троице-Сергиевой лавры, епископом Сергиево-Посадским Парамоном.

"Издание книги предстоятеля Русской православной церкви на румынском языке - один из больших шагов к тому, чтобы в Румынии лучше понимали, чем живет русский православный народ, чем живет РПЦ, - сказал он в интервью ТАСС. - Думаю, что это взаимопонимание, что мы живем одним духом Христовым, вдвойне важно в нынешнее время, когда предпринимаются попытки разделить людей, поставить национальные интересы выше Бога. Считаю эту книгу объединяющим шагом, который приведет людей к большему взаимопониманию".

"Сегодняшние русские и румыны - потомки тех людей, которые жили в период Второй мировой войны, - отметил епископ Парамон, принявший участие в церемонии возложения венков на бухарестском кладбище советских воинов, павших за освобождение Румынии от фашистского ига. - Но с тех пор мы изменились и мир изменился. Если жить обидами и злобой, то мы никогда не найдем точек соприкосновения. А нужно искать то, что нас объединяет, искать то, что приводит людей к чувству взаимопонимания и любви. Нынешнее непонимание между людьми происходит от того, что они живут прошлым, не хотят видеть настоящее, и поэтому вряд ли у них будет хорошее будущее".

Комментируя визит в Румынию в октябре 2017 года Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, собеседник агентства подчеркнул, что "такие визиты положительно сказываются на отношениях между православными церквями". "В крайне сложной ситуации в мировом православии мы видим, что Румынская православная церковь не подрывает основ православной веры, канонов, истины, наоборот, - они пытаются прийти к пониманию того, что происходит и каково наше будущее. Они сильно за это переживают и выступают за то, чтобы между нашими народами было взаимопонимание, а не рознь. Поэтому и наш предстоятель, и предстоятель Румынской православной церкви стоят на страже основополагающих ценностей, которые одинаково святы как для румын, так и для россиян".

"У Румынской православной церкви есть свои проблемы, и они понимают, как легко ввергнуть людей в раскол и как трудно его потом излечить, - продолжал он. - Думаю, что для них это актуально, и поэтому они не торопятся с выводами и хотят смотреть правде в глаза. Мы призваны к тому, чтобы честно общаться друг с другом, понимать проблемы друг друга и находить такие компромиссные позиции, которые не разделяли бы, а объединяли наши народы. Поэтому то, что происходит на Украине - горестно и преступно".

Епископ Парамон подчеркнул, что находит с румынскими священнослужителями "полное взаимопонимание". "Мы не говорим про политику, мы говорим про народ, про народ Божий, про народ, который окормляет и Румынская православная церковь, и Русская православная церковь, - сказал он. - Мы желаем нашим народам только лучшего, и нет ничего лучше, чем жить в мире. Поэтому, живя в мире, находясь в каноническом общении, мы вместе молим Бога, чтобы отношения между нашими народами и государствами были честными и справедливыми, служили их пользе и благу".