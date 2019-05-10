СМИ: неизвестные осквернили советский мемориал на востоке Германии

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. Неизвестные осквернили в ночь на 9 мая советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии. Об этом сообщила радиостанция RBB.

По данным полиции, злоумышленники разрисовали краской 57 могильных плит и нарисовали четыре свастики размером около 1,5 м каждая. Их обнаружил один из местных жителей. Правоохранительные органы ФРГ возбудили дело по подозрению в использовании запрещенной символики.

Бургомистр города Кристине Хернтир отметила, что действия злоумышленников "являются оскорблением всех жертв и их близких". В четверг на мемориале прошла церемония возложения венков и цветов по случаю Дня Победы.

По данным властей Шпремберга, ущерб оценивается в несколько тысяч евро.

Перед 9 мая был также осквернен расположенный в Берлине монумент "Скорбящая мать". Вандалы 4 мая облили его машинным маслом.