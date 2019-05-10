Группа LVMH и Рианна создадут новый дом моды Fenty

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Певица Рианна создает собственный модный дом при поддержке группы компаний LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy. Как сообщается в пятницу на сайте организации, новый дом Fenty официально начнет работу до конца весны.

"LVMH и Робин Рианна Фенти объединились, чтобы создать новый дом роскоши - Fenty со штаб-квартирой в Париже", - информирует пресс-служба группы. В нем отмечается, что марка станет отражением взглядов певицы на моду и будет включать модели прет-а-порте, обувь и аксессуары. "Официальное открытие дома Fenty запланировано на весну 2019 года", - уточняется в документе.

"Создать марку вместе с LVMH - это невероятно особенный момент для нас. Господин [Бернар] Арно [президент группы компаний LVMH] дал мне артистический карт-бланш, чтобы создать Дом моды во вселенной люкса. Я не могла представить себе лучшего партнера как по части креатива, так и бизнеса, и сейчас с нетерпением жду, чтобы представить наши творения", - приводит пресс-служба LVMH слова Рианны.

"Она действительно принадлежит к семье LVMH, - заявил Арно. - Для Рианны мы задействовали энергию талантливой многокультурной команды, а также предложили поддержку за счет ресурсов нашей группы". Он заявил, что гордится участием в создании этого модного дома и желает ему большого успеха.