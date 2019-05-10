Акция "Бессмертный полк" третий год подряд прошла в Республике Конго

ПРЕТОРИЯ, 10 мая. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Третий год подряд российские соотечественники и работники загранучреждений в Республике Конго вышли в День Победы на акцию "Бессмертный полк". Символическое праздничное шествие с георгиевскими ленточками и портретами своих ветеранов проводится здесь на территории Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице страны Браззавиле.

Организатором праздничных мероприятий выступили посольство России в Республике Конго, представительство Россотрудничества, а также местные ассоциации выпускников советских и российских вузов. Как указывается на официальной страничке РЦНК в Facebook, участники акции вышли на площадь, в конце прошлого года получившую имя Ю.А. Гагарина в связи с установленным здесь памятника первому в мире космонавту. Память советских воинов, павших на полях сражений ради освобождения мира от немецкого нацизма, почтили минутой молчания.

Помимо российских соотечественников, на "Бессмертный полк" в Браззавиле регулярно приходят конголезцы, получившие образование в СССР или России, а также учащиеся курсов русского языка, который преподают в РЦНК. Здесь же 11 мая один из наиболее известных конголезских хоров "Санктус" продолжит праздничные мероприятия концертом, в ходе которого должны прозвучать российские песни, включая "День Победы", "Калинка", "Катюша", "Уходим завтра в море" и другие.