Константинопольский патриархат избрал архиепископом Америки митрополита Элпидофора

АФИНЫ, 10 мая. /ТАСС/. Священный синод Константинопольского патриархата избрал в пятницу новым архиепископом Америки Константинопольской православной церкви митрополита Прусского Элпидофора (Ламбриниадиса) после отставки главы архиепископии Димитрия. Об этом сообщил греческий религиозный сайт dogma.gr, ссылаясь на эксклюзивную информацию. Константинопольский патриархат не распространял пока официальных сообщений по поводу избрания главы архиепископии.

Прусская митрополия - историческая епархия Константинопольской православной церкви с центром в городе Бурса (по-гречески Прусса) в Турции.

"Согласно эксклюзивной информации dogma.gr, Священный синод Вселенского Патриархата избрал 51-летнего митрополита Прусского Элпидофора новым архиепископом Америки. Источники в греческой общине США давно упоминали, что его выбор был бы [для них] идеальным решением. С его интронизацией они ожидают не только открытия новой страницы в работе этой исторически сильной митрополии и ее отношений с Константинопольским патриархатом, но и укрепления доверия к ней со стороны американцев греческого происхождения", - отмечает сайт.

"Митрополит Прусский Элпидофор считается одним из доверенных лиц патриарха Варфоломея. Иерархи приняли решение на заседании Священного синода 9 мая, что отставка прежнего архиепископа Димитрия вступит в силу 11 мая, проигнорировав его желание доработать на посту главы архиепископии до 1 июня", - отмечает dogma.gr. "Это подкрепляет сценарий, согласно которому вселенский патриарх Варфоломей хочет возвести на престол нового архиепископа во время своей запланированной поездки в США в июне", - добавляет сайт.

Архиепископ Американский Димитрий (Тракателлис) после встречи с патриархом Варфоломеем в Стамбуле 4 мая подал "письменное прошение об отставке с трона после 20-летнего пастырства в Святой архиепископии Америки". Архиепископ Димитрий, которому в феврале исполнился 91 год, был избран предстоятелем Американской архиепископии 19 августа 1999 года. Интронизация состоялась 18 сентября того же года.

Как отмечал местный портал news247.gr, греческая диаспора в США была крайне недовольна в последнее время пребыванием Димитрия на его посту. "По словам источников, это недовольство связано с плохим финансовым положением архиепископии и задержкой строительства церкви Святого Николая близ расположенного на месте разрушенных в 2001 году башен Всемирного торгового центра мемориала, хотя необходимые средства на это были выделены", - писал портал.

Митрополит Прусский Элпидофор, обладающий обширными связями в Вашингтоне, считается сторонником идеи "уникальных прав Константинопольского патриархата и экспансии на Украину через автокефалию". Подвергал критике позиции Русской православной церкви по проблеме первенства во Вселенской церкви.