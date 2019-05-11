Ветеран из России вручил мэру Вены снимок, сделанный при освобождении города в 1945 году

ВЕНА, 11 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Бургомистр Вены Михаэль Людвиг провел встречу с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Москаленко, который в апреле 1945 года водружал австрийский флаг над ратушей Вены в знак освобождения Австрии от нацизма.

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Как сообщили в пресс-службе мэрии Вены, память о водружении австрийского флага в городе навсегда запечатлена на исторической фотографии, известной во всем мире. На фотоснимке запечатлены несколько красноармейцев на крыше ратуши на фоне государственного австрийского флага, смотрящие на город, в котором еще продолжаются ожесточенные бои с нацистами.

Одним из советских солдат среди этих красноармейцев был Владимир Москаленко, который в 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне приехал в Австрию. Ветеран лично передал копию фотографии мэру Вены. По его словам, красноармейцы водрузили над ратушей именно австрийских красно-белый-красный флаг, чтобы продемонстрировать народу Австрии, что советские войска пришли как освободители, а не как оккупанты. Ранее другая копия фотографии в 2017 году была экспонатом во время выставки в Еврейском музее Вены.

Вена была полностью освобождена 13 апреля 1945 года советскими войсками. В результате Венской операции были разгромлены 11 танковых дивизий вермахта, взяты в плен около 130 тыс. солдат и офицеров, уничтожены и захвачены свыше 1,3 тыс. танков и самоходных орудий. Советские войска смогли выйти к южным рубежам Германии, чем были созданы предпосылки для нанесения решающего удара на берлинском направлении.

Весной 1945 года в боях за освобождение австрийской столицы от нацизма погибли около 14 тыс. советских солдат и офицеров. Значительную часть исторических построек Вены удалось сохранить благодаря тому, что войска отвоевывали город дом за домом. До прихода советских солдат промышленные предприятия и инфраструктурные объекты в пригородах Вены подвергались периодическим бомбардировкам авиацией США, которая иногда сбрасывала бомбы и на сам город.

В наши дни австрийцы не отмечают День освобождения Вены, поскольку значительная часть страны 13 апреля 1945 года еще была под контролем гитлеровских войск и бои продолжались. Но именно с этого дня в истории Австрии начали вновь возрождаться собственные государственные и политические институты, которые потеряли самостоятельность после присоединения к Германии в 1938 году.