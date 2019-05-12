Летом в Черном море начнутся поиски подлодки, пропавшей в годы Великой Отечественной войны

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Экспедиция "Нептун" в июне у берегов Новороссийска начнет поиск подводной лодки, затонувшей во времена Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС рассказал руководитель экспедиции Роман Дунаев.

"Мы будем искать подводную лодку в районе Новороссийска. У нас есть определенные наметки, мы их проверим. Скорее всего, это российская подводная лодка, пропавшая без вести в 1943-44 годах: тогда пропали две подлодки", - сообщил он.

Дунаев добавил, что после того, как будет установлено точное местоположение объекта и его принадлежность, начнется идентификация.

Экспедиция "Нептун" проводится на средства Фонда президентских грантов по проекту "Крым - перекресток цивилизаций". Цель экспедиции - обследование уже известных археологам объектов на дне Черного моря - судов и самолетов, а также поиск новых. В составе экспедиции более 30 человек: гидроакустиков и водолазов из разных регионов России. Экспедиция проводится совместно с крымским Черноморским центром подводных исследований.