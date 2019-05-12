В Нью-Йорке отслужили панихиду по павшим в годы Великой Отечественной войны

ПАЙН-БУШ /штат Нью-Йорк/, 12 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Празднование Дня Победы в Нью-Йорке завершилось большим праздником для ветеранов и детей войны, в котором приняли участие около двухсот жителей города, передает корреспондент ТАСС. Общество "Русская молодежь Америки" организовало в субботу выездное мероприятие в Патриаршем имении в Пайн-Буш (штат Нью-Йорк), которое началось с панихиды по павшим в годы Великой Отечественной войны у Поклонного креста.

Литургию и панихиду отслужил настоятель храма Всех Святых протоиерей Николай Бабийчук, после чего военные реконструкторы дали залп из орудий в память о героях. Ветеранам и гостям праздника было предложено попробовать "военно-полевую кухню", солдатскую кашу, а реконструкторы в военной форме советских солдат рассказали о вооружении и экипировке союзнических армий, продемонстрировав реальные предметы и оружие тех лет.

Торжество победителей

Ветераны делились с гостями воспоминаниями о войне и Победе, исполняли военные песни и стихи, в том числе собственного сочинения. "День Победы - это торжество победителей. И мне приятно смотреть, что маленькие дети в полевой форме советской армии демонстрируют, что они вечно будут помнить поколение победителей, тех, кто погиб в боях за освобождение нашей родины от немецко-фашистских захватчиков", - обратился к участникам праздника 94-летний ветеран ВОВ Николай Зайцев.

"Нам удалось встретиться именно в первый день после окончания войны - 9 мая 1945 года - юго-западнее Праги с американскими танкистами в том же самом районе, куда я привел свою разведывательную группу, - рассказал ветеран. - И я первый братался с ними, с американскими танкистами. Но как-то уже в наши дни ко мне в Пенсильвании подошел американский генерал и, глядя на меня [ордена], сказал: "Я смотрю по вам, вы неплохо воевали". Я говорю: "Вы знаете, мы воевали вместе, и вместе добились этой Победы".

"К сожалению, в Соединенных Штатах об этом забывают, молчат и я этим, конечно, недоволен. Этой мой личный нюанс, но мне, как ветерану войны, который братался с американскими танкистами, немножко неприятно", - с сожалением заметил Николай Зайцев.

В честь ветеранов и по случаю Дня Победы был дан большой концерт, в котором принимали участие детский танцевальный ансамбль и солист хора Сретенского монастыря Константин Степанов.

Патриаршее имение, расположенное в штате Нью-Йорк в Пайн Буш, приобретено в 1962 году на пожертвования, собранные для Московской Патриархии.