Семьям погибших при взрыве газа в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Ростовской области выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в результате взрыва бытового газа в Каменском районе в ночь на воскресенье. Пострадавшие также получат компенсацию, сообщила пресс-служба губернатора.

При взрыве бытового газа, произошедшем в 16-квартирном двухэтажном жилом доме, погибли мужчина и ребенок 2010 года рождения. Еще двое находятся в больнице, всего спасено 16 человек. Сообщалось, что власти региона приняли решение об оказании материальной помощи.

"Семьям погибших выплатим по 1 млн рублей. Пострадавшим, получившим вред здоровью, направим от 200 до 400 тыс. рублей. Всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тыс. рублей, по столько же будет направлено из районного бюджета. Владельцы утраченного имущества получат также компенсации в размере от 50 до 100 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба губернатора Василия Голубева.

Сообщение о взрыве бытового газа в двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный поступило в 00:30 мск воскресенья. Обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м, повреждено семь квартир, в том числе три разрушены. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело.