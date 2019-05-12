Суд не отклонил иск к Маску о клевете, который подал спасавший детей в Таиланде британец

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Суд в Центральном округе Калифорнии отказался отклонить иск о клевете, поданный к предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде. Как свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу суда, начало судебного процесса назначено на 22 октября.

Спелеолог Вернон Ансворт подал на Маска в суд в сентябре 2018 года, обвинив его в клевете и потребовав компенсации в размере не менее $75 тыс. В июле 2018 года миллиардер разместил в Twitter серию оскорбительных записей об Ансворте. Он, в частности, назвал его педофилом. До этого британец в одном из интервью заявил, что предложение Маска применить субмарину для спасения детей из пещеры в Таиланде являлось пустым "PR-трюком".

В декабре 2018 года адвокаты Маска направили в суд ходатайство, в котором попросили отклонить иск на том основании, что высказывания их клиента защищены первой поправкой к Конституции США, гарантирующей в том числе свободу слова. Юристы подчеркивали, что такие "спекулятивные оскорбления по своей природе являются лишь выражением точки зрения, в связи с чем защищены первой поправкой" и не могут подпадать под законы о клевете. По версии защиты, пользователи Twitter чаще всего выражают в соцсети лишь свое мнение, каким бы оскорбительным оно не казалось.

Судья Стивен Уилсон не согласился с доводами адвокатов. Как говорится в его постановлении, можно "легко понять, что заявления подзащитного, как говорится в исковом заявлении, содержали утверждения об объективных фактах". Таким образом суд счел, что Маск пытался убедить других людей в том, что британец является педофилом. Разбирательство дела по существу судом присяжных запланировано на 22 октября. Предварительные судебные слушания назначены на 7 октября.

Ранее Маск заочно принес извинения спелеологу, а скандальные записи в Twitter удалил. По словам предпринимателя, он написал свои сообщения, находясь в состоянии гнева после того, как Ансворт сделал "несколько лживых заявлений" в его адрес. "Тем не менее, его действия против меня не оправдывают моей ответной реакции, и за это я приношу свои извинения Ансворту, - указал еще в июле 2018 года Маск. - Вина лежит на мне и только на мне". Британец, однако, не отказался от судебного иска к предпринимателю.