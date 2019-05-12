Станция метро Кэсон в Пхеньяне открылась после масштабной реконструкции

ПХЕНЬЯН, 12 мая. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Полностью реконструированная станция метро Кэсон в центре Пхеньяна вновь открылась для пассажиров, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вестибюль станции Кэсон, расположенный рядом с Триумфальной аркой и стадионом им. Ким Ир Сена, получил современный внешний вид, который, по мнению наблюдателей, станет образцом для изменения облика других станций пхеньянского метро. Главной отличительной чертой нового дизайна стало использование для облицовки здания металлических панелей, установленных по технологии вентилируемого фасада, а также применение необычного цветового решения - сочетания серых и оранжевых плиток и тонированных окон темно-синего цвета. Стоит отметить, что точно такое же техническое решение и идентичная цветовая гамма были использованы при изготовлении фасада нового супермаркета мирового уровня "Тэсон", который открылся в апреле в одном из спальных районов Пхеньяна.

В ходе масштабной реконструкции внутренний дизайн станции Кэсон не претерпел изменений. Главным художественным элементом по-прежнему является установленная в конце платформы бронзовая статуя основателя народной республики Ким Ир Сена (1912-1994), а стены украшены большими фресками, изображающими корейских солдат и рабочих. Именно такой облик станции является основной достопримечательностью для иностранных туристов, которые приезжают в Пхеньян, чтобы посмотреть художественные работы, выполненные в социалистической стилистике.

Пхеньянский метрополитен имеет 16 работающих станций, общая протяженность его двух веток составляет более 22 км. Ежедневно он обслуживает более 100 тыс. пассажиров. Стоит отметить, что метрополитен Пхеньяна является самым дешевым метро в мире: одна поездка стоит пять вон, что в переводе на российские деньги составляет всего четыре копейки.